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Çorum'da Konteyner Yüklü Tır Devrildi, Yol Trafiğe Kapandı

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Çorum'un Alaca ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden konteyner yüklü tır devrildi. Alaca-Sungurlu karayolu trafiğe kapandı, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Konteyner yüklü tır devrildi, yol trafiğe kapandı

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği konteyner yüklü tır devrildi. Kaza nedeniyle Alaca- Sungurlu karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Edinilen bilgilere göre, Alaca'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan 42 ENF 57 plakalı konteyner yüklü tır, Şekerhacılı köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Tır'da yüklü olan konteynırlar yola saçılırken Alaca - Sungurlu karayolu çift taraflı araç trafiğe kapandı. Yolda yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluşurken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmasının ardından devrilen tırın olay yerinden kaldırılmasının ardından yol temizlenerek tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'da Konteyner Yüklü Tır Devrildi, Yol Trafiğe Kapandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM GÜNDUGAN - Yerel

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