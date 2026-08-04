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Osmancık'ta Çeltik Yaprak Yanıklığı Uyarısı

Osmancık'ta Çeltik Yaprak Yanıklığı Uyarısı
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Osmancık'ta çeltik tarlalarında yaprak yanıklığı hastalığı tespit edildi. Üreticilere, tarlalarını kontrol etmeleri, ruhsatlı ilaçları doğru dozda kullanmaları ve aşırı azotlu gübreden kaçınmaları konusunda uyarı yapıldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde çeltik üretim alanlarında yapılan kontrollerde, bazı parsellerde çeltik yaprak yanıklığı hastalığı tespit edilmesi üzerine üreticilere acil uyarıda bulunuldu.

Çorum'un Osmancık ilçesinde çeltik üretim alanlarında yapılan kontrollerde, bazı parsellerde çeltik yaprak yanıklığı hastalığı tespit edildi. Üreticiler, hastalığa karşı zamanında ve doğru mücadele konusunda uyarıldı. Osmancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince çeltik üretim alanlarında gerçekleştirilen arazi kontrollerinde, bazı parsellerde çeltik yaprak yanıklığı hastalığı (Pyricularia oryzae) belirtilerine rastlandı. Uygun iklim şartlarında hızla yayılabilen hastalığın; çeltiğin yaprak, boğum ve başaklarında zarara yol açarak önemli verim ve kalite kayıplarına neden olabileceği belirtildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, çeltik üreticilerinin tarlalarını düzenli aralıklarla kontrol etmeleri ve hastalık belirtilerinin görülmesi halinde vakit kaybetmeden gerekli mücadeleye başlamaları istendi. Açıklamada ayrıca, ilaçlama uygulamalarında yalnızca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çeltikte yaprak yanıklığı hastalığına karşı ruhsatlandırılmış bitki koruma ürünlerinin, etiket tavsiyelerinde belirtilen doz ve zamanda kullanılması gerektiği vurgulandı. Üreticilerin gereksiz ve aşırı azotlu gübre kullanımından kaçınmaları, ilaçlama sırasında kişisel koruyucu ekipman kullanmaları ve hasat öncesi bekleme sürelerine dikkat etmeleri gerektiği bildirildi. Hastalık belirtilerini tespit eden üreticilerin teknik destek ve bilgi almak amacıyla Osmancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurmalarının önem taşıdığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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