Çorlu Belediyesi: Parklara, Kimliği Henüz Belirlenemeyen Kişi veya Kişilerce Zarar Verildi

Çorlu Belediyesi tarafından kente kazandırılan parklara, kimliği henüz belirlenmeyen kişi veya kişilerce zarar verildi. Parklarda çalınan malzemeler sebebiyle büyük miktarda maddi kayıp oluştu.

Çorlu Belediyesi tarafından kente kazandırılan parklara, kimliği henüz belirlenmeyen kişi veya kişilerce zarar verildi. Parklarda çalınan malzemeler sebebiyle büyük miktarda maddi kayıp oluştu.

Belediye'nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yaşama geçirilen parklar, çalınan malzemeler sebebiyle maddi zarara uğradı. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, kentte günden güne artan hırsızlık olayları sebebiyle herkesin büyük rahatsızlık duyduğunu belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"Son zamanlarda hırsızların uğrak yerleri çocuklarımız için hayata geçirdiğimiz parklar oldu. Parklarımızdan çalınan malzemeler sebebiyle büyük miktarda maddi zarar oluştu. Şehrimize farklı hizmetler için kullanılacak bütçe ne yazık ki çalınan malzemelerin yeniden temin edilmesi için ayrılacak. Bizler kentimize hizmet için çalışıyorken birileri de bu kente verilen emeği çalmanın, yok etmenin, zarar vermenin peşinde. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum, hırsızlık olaylarını gördükleri anda ihbarda bulunsunlar. Çorlulu vatandaşların vergileriyle inşa edilen parklara yani kamu malına kimsenin zarar vermeye hakkı yok. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Suçluların bir an evvel tespit edilmesi en büyük temennimiz."