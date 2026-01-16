Haberler

Corendon Airlines kabin memuru alacak

Corendon Airlines kabin memuru alacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Corendon Airlines, Antalya merkezli kabin memuru alımı için başvuruları açtı. Adayların Türk vatandaşı olması, en az ön lisans mezunu olmaları ve belirli dil yeterliliklerine sahip olmaları gerekiyor. Başvurular LinkedIn üzerinden kabul ediliyor.

Corendon Airlines, genişleyen uçuş operasyonları kapsamında kabin memuru alımı için başvuruları açtı. Şirketin Antalya'daki merkezinde görevlendirilecek pozisyonlara, Antalya'da ikamet eden ya da kente taşınabilecek adaylar başvurabileceği bildirildi.

Aranan nitelikler

Başvuracak adayların Türk vatandaşı olması ve en az iki yıl geçerli Türk pasaportuna sahip bulunması gerekiyor. Kabin memurlarının Antalya merkezli görev yapacak olması nedeniyle, Antalya'da ikamet eden ya da buraya taşınabilecek kişiler tercih ediliyor. Adayların uçuş görevlerini yerine getirmelerine engel herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması ve adli sicil kaydının olmaması şartı aranıyor. Eğitim kriterleri kapsamında, Türkiye'de eğitim almış adaylardan en az ön lisans mezuniyeti istenirken, yurt dışında eğitim görmüş adayların en az 10 yıllık eğitim sürecini tamamlamış ve lise diploması ya da dengi bir belgeye sahip olması gerekiyor. Dil yeterliliğinde ise İngilizcede en az B1 seviyesinde yetkinlik tercih ediliyor. Rusça, Almanca, Felemenkçe ve diğer Avrupa dillerinden birinde iyi seviyede bilgi sahibi adaylar öncelikli değerlendiriliyor. Deneyimli kabin memuru adaylarının son aktif uçuşlarının beş yıldan eski olmaması ve geçerli TES (Attestation) belgesine sahip olmaları gerektiği kaydedildi.

Başvurular LinkedIn üzerinden alınıyor

Corendon Airlines'ın kabin memuru alımına ilişkin tüm detaylar ve başvuru bağlantılarının LinkedIn üzerinden erişime açıldığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu

Komşuda tehlikeli gelişme! Binlerce savaşçı sınırdan içeri girdi
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü

Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

İbrahim Tatlıses'in veliahtı deniyordu! Konser verdiği yere bakın
Suudi Arabistan'da bir mağarada 7 mumyalanmış çita bulundu

Bilim dünyası şokta! Hepsi çöldeki mağaranın içinden çıkarıldı
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Bu bir ilk! Dünyayla teması olmayan kabile böyle görüntülendi
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı

Ünlülere yeni operasyon! 5 gözaltı var, evinden çıkanlar dikkat çekti
İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

İbrahim Tatlıses'in veliahtı deniyordu! Konser verdiği yere bakın
ATV'deki akıbeti merak konusuydu: Oktay Kaynarca hakkında bomba iddia

ATV'deki akıbeti belli oldu
Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf

Sevcan Orhan'a başkan sevgilisiyle gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf