Cordelion Msm Ödüllü Yazarları Konuk Ediyor

Karşıyaka Belediyesi Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi, gastronomi alanında dünyanın en prestijli ödülü kabul edilen Gourmand World Cookbook Awards’de (Gourmand Dünya Yemek Kitabı Ödülleri) vegan kategorisinde dördüncü olarak önemli bir başarıya imza atan yazar Derya Manav’ı Karşıyakalılar ile buluşturdu.

Karşıyaka Belediyesi Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi, gastronomi alanında dünyanın en prestijli ödülü kabul edilen Gourmand World Cookbook Awards'de (Gourmand Dünya Yemek Kitabı Ödülleri) vegan kategorisinde dördüncü olarak önemli bir başarıya imza atan yazar Derya Manav'ı Karşıyakalılar ile buluşturdu.

Söyleşi ve tadım etkinliğine konuk olan Manav, "Turkish Vegan Mutfak" adlı yeni kitabını okuyucularına tanıttı; vegan beslenme kültürüne ve Türk mutfağındaki yerine dair bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

GELENEKTEN GELECEĞE

Alsancak'taki Roi Mutfak Atölyesi'nin de sahibi olan araştırmacı-yazar, müzeci Derya Manav, yaklaşık 9 yıl önce yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle beslenme alışkanlıklarını değiştirdiğini, yaptığı çalışmalar sonrasında Türkiye'nin yedi bölgesindeki vegan yemekleri incelemeye başladığını anlattı.

Veganizm felsefesini "Dünyayı yaşanacak bir yer olarak koruma altına almayı ve tüm türlerin yaşam hakkına saygı duymayı benimseyen yaşam biçimi" olarak tanımlayan Manav; gelenek ve göreneklerde, geçmiş Türk mutfağında vegan örneklere sıkça rastlandığını da vurguladı.

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN

Derya Manav, sebze, meyve, tahıl, kuru baklagiller gibi lezzetlerle donatılan sofraların unutulmaması gerektiğini belirterek "Kitabımda daha sağlıklı bir yaşam için Türk mutfağından örnekler sundum. Kitabın içindeki yemekler anne, anneanne yemekleri. Türk mutfağında var olan yemekler. Veganlık bize sanıldığı kadar uzak değil. Türk mutfağındaki birçok yemek vegan. Birçok ilimizde vegan yemekler var. Kitabımda da veganlığın sağlığa faydalarını anlattım" dedi.

KÜÇÜK DOKUNUŞLAR

Vegan yemeklerin basit ve ulaşılabilir olduğunu aktaran Manav, şöyle devam etti:

"Kitapta 160 çeşit bilinir yemeği anlattık. Fakat yemeklerin tariflerini, küçük dokunuşlarla tatlandırdım. Kendi evimin mutfağında yaptım. Keke yumurta yerine sirke, kuru fasulyeye yeşil elma kattık. Biraz daha duygularımızı yansıtmaya çalıştık."

Manav, kitap tanıtımı sonrasında katılımcılar ile birlikte vegan yemek atölyesi gerçekleştirdi.

HER AY BİR YAZAR

Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi, gastronomi alanında kendini geliştirmek isteyen konuklarını her ay bir gastronomi yazarıyla buluşturacak. Derya Manav'ın katıldığı söyleşi ve atölye ile başlayan etkinlikler serisi birbirinden değerli yazarlarla devam edecek. Sıradaki etkinliklere katılmak isteyenler Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi'nin @cordelionmutfaksm Instagram hesabını takip edebilir.