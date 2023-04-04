Çöpe atılan ayakkabıları tamir edip ihtiyaç sahiplerine veriyor

Van'ın İpekyolu ilçesinde çöpte bulduğu ayakkabıları tamir ederek ihtiyaç sahiplerine ücretsiz veren Muhittin Deniz (70) örnek davranışıyla takdir topluyor.

İpekyolu ilçesinde iki metrekarelik dükkanında çocukken mesleğe başlayan Muhittin Deniz, 53 yıldır devam ettirdiği mesleğini severek sürdürüyor. Küçük ayakkabı tamiri dükkanında devam ettirdiği mesleğiyle 10 nüfuslu ailesinin geçimini sağlayan Deniz, ihtiyaç sahipleri için de mücadele veriyor. Çöpte bulduğu ayakkabıları alarak tamir eden Deniz, daha sonra dükkanına gelen ihtiyaç sahiplerine bu ayakkabıları ücretsiz bir şekilde veriyor.

"Bir ömür gitti"

İHA muhabirine konuşan asırlık ayakkabı ustası Muhittin Deniz, 53 yıldır mesleğini severek sürdürdüğünü belirtti. Eski yıllarda işlerinin yoğun olduğunu ama gelişen teknolojiyle birlikte işlerinin düştüğünü ifade eden Deniz, "Artık her şey makine işi oldu. Dükkanım 1,5 - 2 metrekarelik bir alan. Ayakkabı tabanları değişti ve lastik tabanlı ayakkabılar çıktı. Eskiden insanlar kösele tabanlı ayakkabı giyerdi. Burada bir ömür gitti" dedi.

"Çöpe atılmış bu ayakkabıları tamir ediyorum"

İnsanların eskiyen ayakkabılarını çöpe attığını dile getiren Deniz, "Bende çöpe atılmış bu ayakkabıları tamir ediyorum. Bu ayakkabıları ise gelen fakir fukaralara veriyorum. Bu ayakkabıları alanlar sevinerek bana dua ediyor. Bu da bana yeter. Bir varlığım yok insanlara yardım edeyim. Elimden sadece bu geliyor. Bu uygulamayı bu işe başladığım günden bu yana sürdürüyorum" diye konuştu. - VAN