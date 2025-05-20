Çocukların İnşaat Macerası Endişe Yarattı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, inşaata tırmanarak oynayan çocuklar tehlikeli bir durum yarattı. Durumu fark eden vatandaşlar yetkililere haber verdi ve çocukların güvenliği için önlem alınması istendi.
İnşaata tırmanarak canlarını hiçe saydılar
ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir inşaata tırmanan çocuklar canlarını hiçe saydı.
Kahta ilçesi Ebu Sadık Parkı yakınlarındaki bir inşaatta çocukların canlarını hiçe sayarak oynadığı tehlikeli oyun, endişeye neden oldu.
Olayı fark eden vatandaşlar, durumu cep telefonlarıyla kaydederek yetkililere bildirdi. İnşaat alanının korumasız olması, çocuklar için ciddi risk oluştururken, çevredeki vatandaşlar önlem alınmasını istedi.
Vatandaşların çocuklara seslenip kızması üzerine çocuklar oynadıkları tehlikeli oyunu bırakarak bölgeden ayrıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TÜRKOĞLU - Yerel