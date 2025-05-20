Çocukların İnşaat Macerası Endişe Yarattı

Çocukların İnşaat Macerası Endişe Yarattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Çocukların İnşaat Macerası Endişe Yarattı
Haber Videosu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, inşaata tırmanarak oynayan çocuklar tehlikeli bir durum yarattı. Durumu fark eden vatandaşlar yetkililere haber verdi ve çocukların güvenliği için önlem alınması istendi.

İnşaata tırmanarak canlarını hiçe saydılar

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir inşaata tırmanan çocuklar canlarını hiçe saydı.

Kahta ilçesi Ebu Sadık Parkı yakınlarındaki bir inşaatta çocukların canlarını hiçe sayarak oynadığı tehlikeli oyun, endişeye neden oldu.

Olayı fark eden vatandaşlar, durumu cep telefonlarıyla kaydederek yetkililere bildirdi. İnşaat alanının korumasız olması, çocuklar için ciddi risk oluştururken, çevredeki vatandaşlar önlem alınmasını istedi.

Vatandaşların çocuklara seslenip kızması üzerine çocuklar oynadıkları tehlikeli oyunu bırakarak bölgeden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TÜRKOĞLU - Yerel
Aslıhan ve Saruhan Hünel'in annesi Şükran Hünel hayatını kaybetti

Hünel kardeşlerin acı günü: En kıymetlimizi kaybettik
Tapu işlemlerinde alıcı ve satıcılar için yeni zorunluluk geliyor

Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kararını en yakınına açıkladı: Osimhen Galatasaray'da kalmaya daha yakın

Gidecek mi kalacak mı? Osimhen kararını en yakınına açıkladı
Uçan arabaların piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Uçan arabaların piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu
Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor

Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor
İBB'ye düzenlenen 3. dalga operasyonunun detayları! Taner Çetin'in rüşvet çarkı ifşa oldu

Son İBB operasyonunun detayları! Taner Çetin'in rüşvet çarkı ifşa oldu
Ailesi suç duyurusunda bulunmuştu: Fatma Girik'in ölümünde karar açıklandı

Fatma Girik'in ölümüne dair karar belli oldu
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman bombası

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman bombası
Portekiz ayakta! Angel Di Maria için imza kampanyası başlattılar

Portekiz ayakta! Takımdan gitmemesi için imza kampanyası başlattılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.