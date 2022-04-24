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Çocuklar belediye bahçesinde gönüllerince eğlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çocuklar belediye bahçesinde gönüllerince eğlendi

Erenler Belediyesi tarafından belediye binası bahçesinde gerçekleştirilen 'Çocuk Şenliği' programı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Erenler Belediyesi tarafından belediye binası bahçesinde gerçekleştirilen 'Çocuk Şenliği' programı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Erenler Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen Çocuk Şenliğinde çocuklar gönüllerince eğlendi. Çocuk Şiirleri, Hacivat-Karagöz, Aşukla Maşuk, Palyaço, Şişme Oyun Grupları ve Çocuk Folklor Dansları ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı belediye hizmet binası bahçesinde coşkuyla kutlandı. Programa AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Erenler İlçe Başkanı Erdal Köse ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte çocuklar ve aileleri ile sohbet eden Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyor ve kutluyorum. Gözbebeğimiz çocuklarımızın mutluluğu bizleri de mutlu ediyor. Onların yüzündeki tebessüm geleceğe inançla bakmamızı sağlıyor. Çocuklarımızın mutluluğuna ortak olan Milletvekilimiz Çiğdem Erdoğan Atabek'e, İl Başkanımız Yunus Tever'e, İlçe Başkanımız Erdal Köse'ye ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her şey siz hep mutlu olun diye çocuklar; iyi ki varsınız" diye konuştu. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Erenler, Çocuk, Yerel, Haberler

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