Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara, çocuklarla piknikte buluştu

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara, çocuklarla piknikte bir araya gelerek onlarla yakından ilgilendi.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, korunma ve bakım altındaki çocukların sosyal gelişimlerini desteklemeye yönelik anlamlı bir etkinliğe imza attı. Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'nde kalan çocuklar için piknik programı düzenlendi. Etkinliğe katılan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara, çocukların masalarını tek tek ziyaret ederek onlarla birebir sohbet etti. Çocukların eğitim durumları, sosyal faaliyetleri ve gelecek hedefleri hakkında bilgi alan Kara, onların talep ve beklentilerini dinledi.

Hem çocuklar hem de kurum personeli için moral kaynağı oldu

Buluşmada hazır bulunan Genel Müdür Yardımcısı Fatih Pehlivan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Orhan Bayrak da çocuklarla sohbet ederek neşelerine ortak oldu. Yöneticilerin bu ziyareti, hem çocuklar hem de kurum personeli için büyük bir moral kaynağı oldu. Gerçekleştirilen samimi etkinlik, devlet korumasındaki çocukların sadece temel ihtiyaçlarının değil, aynı zamanda manevi ve sosyal gelişimlerinin de en üst düzeyde önemsendiğini gösteren güzel bir örnek teşkil etti. - ESKİŞEHİR