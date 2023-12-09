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Çocuk gözüyle insan hakları resim yarışması ödülleri sahiplerini buldu

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10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında Manisa İl İnsan Hakları Kurulunca düzenlenen 'Çocuk Gözüyle İnsan Hakları' konulu resim yarışmasının ödülleri düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında Manisa İl İnsan Hakları Kurulunca düzenlenen 'Çocuk Gözüyle İnsan Hakları' konulu resim yarışmasının ödülleri düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Konferans Salonunda gerçekleştirilen törene Manisa Vali Yardımcısı Aydın Memük, MTSO yönetim kurulu üyesi Bahar Çetkin, kurul üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Ödül töreni öncesinde konuşan Vali Yardımcısı Memük, dereceye giren öğrencileri tebrik ettiğini belirterek şunları söyledi: "Ülkemiz, geçmişte olduğu gibi bugün de, demokrasi, insan hakları, saydamlık, kadın-erkek eşitliği gibi ortak değerlerimizin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasına; ırkçılık, hoşgörüsüzlük, yabancı düşmanlığı ile her türlü etnik, dini ayrımcılık ve aşırılıkla mücadele edilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Bireysel ilişkilerden, sosyal ilişkilere kadar her alanda, hukukun üstünlüğünün korunduğu ve insan onuruna yakışır bir hayatın tesis edildiği bir dünya temennisiyle, tüm insanlığın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutlarız."

Yapılan konuşmanın ardından dereceye giren öğrencilere teşekkür belgelerini Manisa Valiliği Hukuk İşleri Müdürü Nuray Yaman, hediyelerini ise Vali Yardımcısı Aydın Memük takdim etti. Yarışmada Soma Bilim Sanat Merkezinden Ece Kara 1., Akhisar Şehit Hasan Acar Ortaokulundan İkbal Sıla Varol 2., Soma Altıntaş Ortaokulundan Selin Çakmak da 3. olurken, mansiyon ödüllerini ise Kula 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu Şehd Elmassas, Akhisar Şehit Ali Aksoy Ortaokulu öğrencisi Zeynep Yağmur Sadeer, Şadi Turgutlu Ortaokulundan Nasya Cemre Akgün kazandı.

MTSO'daki törenin ardından dereceye giren öğrencilerin resimlerinin yer aldığı Magnesia AVM'deki serginin açılışı da Vali Yardımcısı Memük ve kurul üyeleri tarafından gerçekleştirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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