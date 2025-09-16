Çocuk Alanında Görev Yapan Personele Eğitim Programı Düzenlendi

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Çocuk Alanında Görev Yapan Personele Yönelik Yerinde Personel Eğitimleri ve Rehberlik Çalışmaları Eğitim Programı, İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi.

Çocukların sağlıklı gelişimi ve geleceğe güvenle hazırlanması için büyük önem taşıyan program, sahada görev yapan personelin mesleki bilgi ve becerilerini artırmayı, hizmet kalitesini yükseltmeyi ve günlük çalışmalara daha fazla güç katmayı hedefledi.

Açılış konuşmasını yapan Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, programın çocukların sağlıklı gelişimi ve geleceğe güvenle hazırlanması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Aykut, "Sahada görev yapan personelimizin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek, hizmet kalitesini artırmak ve günlük çalışmalara daha fazla güç katmak amacıyla bir araya geldik. Bakım personelinin görev, yetki ve sorumluluklarından vaka yönetimine, iletişim becerilerinden davranış sorunlarına müdahaleye kadar birçok önemli başlık program kapsamında ele alınacak. Çocuklarımızın güvenli, mutlu ve sağlıklı bir geleceğe hazırlanması, özveriyle çalışan personelimizin bilgi ve donanımıyla mümkün olacaktır. Burada geçirilen her dakikanın kurumlarımızda daha güçlü bir hizmet anlayışına dönüşeceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Program kapsamında Psikolog Şeymanur Yıldırım tarafından; bakım personelinin görev, yetki ve sorumlulukları, vaka yönetim süreci, etik ilkeler, personel genel yeterlilikleri, davranış sorunlarına müdahale ile şiddetli ve krize yol açan davranışlarla baş etme becerileri konuları işlendi.

İki gün sürecek programın sonunda Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, katkılarından dolayı Psikolog Şeymanur Yıldırım'a teşekkür belgesi takdim etti.

Programa, Eğitim Yayınlar Daire Başkanlığı Aile Sosyal Hizmet Uzmanı Hasan Tahsin Yıldırım, kurum yöneticileri ve çocuk hizmetlerinde görev yapan personel katıldı. - ERZURUM