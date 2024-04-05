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Cizre'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıldönümü kutlandı

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179'uncu yıldönümü kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179'uncu yıldönümü münasebeti ile Cizre Hükümet Konağı bahçesinde tören düzenlendi. Tören, İlçe Emniyet Müdürü Murat Yıldırım'ın Atatürk büstüne çelenk bırakması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden törende kısa bir konuşma yapan Cizre İlçe Emniyet Müdürü Murat Yıldırım, "Bizler kamu düzeni ve güvenliğin yanında vatandaşların sosyal yaşamlarını da en sağlıklı bir şekilde yaşamalarını sağlayan ve çok önemli sorumlulukları bulunan insanlarız. Bu vesile ile onur ve şeref duyarak hizmet ettiğimiz Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümünü kutlar, siz değerli mesai arkadaşlarıma da başarılar dilerim" dedi.

Emniyet Müdürü Yıldırım, tören sonunda katılımcılara teşekkür ettikten sonra tebrikleri kabul için İlçe Emniyet Müdürlüğü makamına geçti. Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, muhtarlar, kurum müdürleri, kanaat önderleri, STK temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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