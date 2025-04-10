Cizre'de Polis Ekiplerine Sürpriz Kutlama

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir kafede kavga ihbarını değerlendiren polis ekiplerine sürpriz kutlama yapıldı.

Cizre ilçesi Nur Mahallesinde bulunan bir kafe işletmecisi ve çalışanları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine kafede kavga olduğu ihbar edildi. Olay Acil Çağrı Merkezi tarafından emniyet müdürlüğüne bilgi verildi. Devriye gezen polis ekiplerine anons geçilmesi üzerine ekipler olay yerine hareket etti.

İhbar sahte çıktı

Devriye ekipleri kafeye ulaştığında, işletme sahibi ve çalışanlar meşale ve havai fişekler ile polis ekiplerini karşıladı. Şaşkınlık geçiren polis ekipleri kafede kavga olduğu ihbarı üzerine geldiklerini ancak gördükleri sürpriz karşısında şaşırdıklarını belirtti. Kafe çalışanları ve polis ekipleri 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle hazırlanan pastayı birlikte kesti. - ŞIRNAK