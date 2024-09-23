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Cizre'de Engelli Vatandaşlar Erişilebilirlik Sorunlarıyla Mücadele Ediyor

Cizre'de Engelli Vatandaşlar Erişilebilirlik Sorunlarıyla Mücadele Ediyor
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan engelliler, şehir merkezinde temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekiyor. Yetersiz kaldırımlar ve erişim sorunları sosyal hayatlarını olumsuz etkiliyor. Engelli vatandaşlar, toplumsal farkındalık ve gerekli çalışmaların yapılmasını talep ediyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan engelli vatandaşlar, şehir merkezinde temel ihtiyaçlarını karşılamakta büyük zorluklarla mücadele ediyor. Kaldırımlardaki rampaların yetersizliği, iş yerleri ve kurumlardaki erişilebilirlik sorunları, engellilerin günlük yaşamlarını olumsuz etkiliyor. Tekerlekli sandalye kullanan engelliler, çarşıya çıkarken bile engellerle karşılaşıyor.

Engelli vatandaşlar erişebilir kaldırımlar, önü araçların park alanı olmayan kaldırım rampaları, alışverişlerde, bankalar ve kurumlarda kimseye ihtiyaç duymadan sosyal hayatın içinde yaşamak istediklerini dile getirdi. Kimsenin yardımı olmadan kendi ihtiyaçlarını karşılamak istediğini söyleyen Zozan İğdi, "Bugün beraber şehir merkezini dolaştık ve yaşadığımız zorlukları gördünüz. Kaldırımlarda, marketlerde, iş yerlerinde ve kurumlarda engellilere özel rampalar yok. Çarşıya çıkmak istediğinizde rahat dolaşamıyorsunuz. İlla birilerinin yardımına ihtiyacımız oluyor. Bizim istediğimiz engellilere karşı farkındalık oluşmasıdır. Yardım almadan rahatça dolaşabilmek istiyoruz. Normal vatandaşlarda bu kaldırımlarda, yollarda yürüyemiyor. Toplumun bu konuda bilinçlenmesini ve daha hassas davranmalarını istiyoruz. Yetkililerimizin de bu konuda farkındalık çalışmalarını yapmalarını ve herkesin de birer engelli adayı olduğunu fark etmelerini istiyorum. Artık tek başımıza rahatça dolaşabilelim" dedi.

Çarşıda bin bir zorluklarla karşılaştıklarını belirten Emin Aydın, "Toplumun bizi kendi açılarından empati kurmaları bizi zorluyor. Çarşıya çıkarken kaldırımlarda giderken zorlanıyoruz. Bu konuda tepki gösterdiğimizde farklı bir tepki vermeleri ve olumsuz olmaları bizi daha fazla üzüyor. Toplum olarak biz engelli adayıyız diyorlar haklısınız ama bari biz hali hazırda engelli olanlara biraz farkındalık, yaşam alanı sunun. Dışarıya çıkmamız ve sosyal alanlarımızın dar olması konusunda yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Bugün beraber dolaştık kaldırımları, caddeleri gördünüz ve ne zorluklar yaşadığımızı gördünüz. Bu yaşadığımız zorlukların daha minimize edilmesi için yetkililerin bizler için çalışmalar yapmasını istiyoruz" diye konuştu.

Cizre Engelliler Derneği Başkanı Necmettin Özen, ilçede yaşayan yaklaşık 8 bin engelli vatandaşın olduğunu düşündüklerini söyledi. Özen, "İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın yüzde 55'i erkek, yüzde 45'i kadın olmak üzere bin 200'ü 18 yaş altında çocuktur. Kaldırımlarımızda özellikle rampaların giriş çıkışlarının kapalı olması ve gerek rampaların olmayışı ve işgal edilmesi biz tekerlekli sandalye kullanan arkadaşlarımız için çok büyük sıkıntılar yaşatıyor. Sadece bizler değil bebek arabası kullanan kadınlar için de çok büyük sorunlar oluşturmaktadır. Toplu ulaşım araçlarımız maalesef engellilere göre uygun değil. Çarşıda dolaşırken görüntülerde göreceksiniz gerçekten şehir içinde dolaşmak, alışveriş yapmak, kamu kurumuna gitmek gerçekten zor. Bunların hepsinin erişilebilirlik şartlarının yerine getirilmesinden sonra ancak bu hizmetlere ulaşabiliyoruz. Maalesef bu hizmetler ve standartlar yeterince yerine getirilmediği için engelli durumunda olanlar olarak bu hizmetlere de ulaşamıyoruz. Bu konu ile ilgili başta yöneticilerimiz, mülki amirlerimiz ve STK temsilcilerimiz olmak üzere, hepimizin duyarlı olması gerekiyor. Bu sorunları çözmemiz için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini düşünüyoruz. Yarın başımıza ne geleceği hiç belli olmaz. Özellikle bu konularla ilgili üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirip sorunların çözümü için katkı sunmalarını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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