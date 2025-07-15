Cizre 105. direniş noktası tanığı Anmal: "O gece Cizre, tarihe kahramanlık yazdı"

Cizre 105. direniş noktası tanığı Anmal: 'O gece Cizre, tarihe kahramanlık yazdı'
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FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirmeye çalıştığı darbe girişiminde Şırnak'ın Cizre ilçesi, direnişin simge noktalarından biri oldu.

FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirmeye çalıştığı darbe girişiminde Şırnak'ın Cizre ilçesi, direnişin simge noktalarından biri oldu. Cizre halkı, darbeci askerlere geçit vermeyerek, 105. Direniş Noktası'nda adeta tarih yazdı.

Darbe girişiminin 9. yılında konuşan Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattı. Cizre halkının o gece emniyet güçleriyle omuz omuza vererek darbeye geçit vermediğini vurgulayan Anmal, "Tam teçhizatlı hain birlikler Cizre üzerinden Şerafettin Elçi Havalimanı'na ulaşmaya çalıştı. Ancak halkımızın cesur duruşu sayesinde bu girişim engellendi. 105. nokta direnişi, demokrasi tarihimizin unutulmaz sahnelerinden biri olarak hafızalara kazındı" dedi.

Anmal, darbe gecesi sağlık çalışanlarının da büyük bir özveriyle görev yaptığını belirterek, "O karanlık gecede, bombalara ve kurşun yağmuruna rağmen sağlık hizmetleri aksamadı. Sağlık çalışanları canla başla mücadele etti. Bu milletin sağlık neferleri, şehitlerimize ve yaralılarımıza koşarak bir kahramanlık destanı yazdı" ifadelerini kullandı.

Anmal, Cizre halkının gösterdiği direnişin "105. Nokta Savunması" olarak tarihe geçtiğine dikkat çekerek, "Sokağa çıkma yasağına rağmen, vatan aşkıyla sokağa dökülen halkımız, tam donanımlı darbeci askerleri ilçeye sokmadı. Bu duruş, milli iradeye uzanan elleri kıran, demokrasiye can veren bir duruştu. O gece milletimizin iradesi tanklara galip geldi" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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