Kütahya Çinili Camii yıkılıp yeniden inşa edilecek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Genel Sekreteri Yusuf Çetin, kamuoyunda uzun süredir tartışılan Çinili Camii'nin yeniden ihya sürecine ilişkin açıklama yaptı. Tescilli kültür varlığı statüsündeki caminin, bilimsel raporlar ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu onayları doğrultusunda özgün kimliği korunarak yeniden inşa edileceğini belirten Çetin, ihale sürecinin Mart ayında gerçekleştirileceğini söyledi.

70 bin çini tek tek koruma altında

Deprem riski nedeniyle güçlendirme yerine kontrollü söküm ve yeniden yapım kararı alınırken, yaklaşık 70 bin adet özgün çini ve seramiğin tek tek sökülerek koruma altına alındığı bildirildi. Dumlupınar Üniversitesi Genel Sekreteri Yusuf Çetin, sürecin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

" Kütahya'nın önemli kültür varlıkları arasında yer alan ve tescilli eser statüsünde bulunan Çinili Camii ile ilgili yürütülen yeniden ihya süreci, ilgili mevzuat çerçevesinde ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun onay ve denetimleri doğrultusunda titizlikle sürdürülmektedir. 1970'li yıllarda ressam ve neyzen Ahmet Yakupoğlu'nun öncülüğünde, mimari proje ve mühendislik hizmeti alınmadan hayırseverlerin katkılarıyla imece usulü inşa edilen Çinili Camii, yaklaşık 64 metrekare iç hacme sahiptir. Caminin iç ve dış yüzeyleri yaklaşık 70 bin adet özgün Kütahya çini ve seramikleriyle bezeli olup, bütün çini ve seramikler tek tek elden geçirilmek suretiyle özenli bir çalışma yapılmıştır."

Bilirkişi raporları: Güçlendirme yetersiz

Yusuf Çetin, caminin yalnızca bir ibadet mekanı değil, aynı zamanda üniversitenin ve şehrin kültürel hafızasının önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Yapının ciddi deprem riski taşıdığını vurgulayan Yusuf Çetin, geçmişte mimari proje ve mühendislik hizmeti alınmadan inşa edilen camide zamanla zemin kaynaklı eğim ve çatlakların oluştuğunu belirterek, "Mahkemece görevlendirilen beş farklı üniversiteden bilim insanlarının yer aldığı bilirkişi heyetinin değerlendirmeleri, yapıda ciddi yapısal hasarlar bulunduğunu, eğimin 7 ila 14 derece arasında ölçüldüğünü ve zemin problemleri nedeniyle muhtemel bir depremde ciddi risk oluşacağını ortaya koymuştur. Hazırlanan teknik raporların ortak kanaati, güçlendirme seçeneğinin teknik açıdan yetersiz kalacağı yönündedir." dedi.

Mart ayında ihale yapılacak

Tescilli kültür varlığı olması nedeniyle sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirten Yusuf Çetin, her aşamanın Koruma Kurulu onayına sunulduğunu kaydederek şunları söyledi;

"Mevcut durumda çini-seramik sökümü sonrası durumu gösterir röleve projesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Yeni yapılacak binaya ait statik, mekanik ve elektrik projelerinin hazırlanması için Kamu İhale Kurumu'na EKAP üzerinden başvuru yapılmıştır. Mart ayı içerisinde ihale gerçekleştirilecektir. Jeolojik etüt ve zemin güçlendirme çalışmaları da eş zamanlı olarak sürdürülmektedir."

Hukuki süreç üniversite lehine

Mevcut yüklenici firmanın sözleşme süresinin 11 Şubat 2026 itibarıyla sona erdiğini belirten Yusuf Çetin, tamamlanmayan işlerin mevzuat hükümleri çerçevesinde firma nam ve hesabına yaptırıldığını söyledi. Üniversitenin firmaya ilişkin herhangi bir ödeme sorunu bulunmadığını kaydeden Çetin, devam eden hukuki süreçlerin üniversite lehine ilerlediğini ifade ederek açıklamasını şöyle tamamladı:

"Çinili Camii, Kütahya'nın değeridir. Ortak hedefimiz, bu eserin hem deprem güvenliğini sağlamak hem de Ahmet Yakupoğlu'nun sanat anlayışını ve Kütahya'nın çini mirasını özgün kimliğiyle gelecek nesillere aktarmaktır. Bu kıymetli eser mevzuata uygun, sağlam ve kalıcı bir şekilde tamamlanarak en kısa sürede yeniden ibadete açılacaktır." - KÜTAHYA

