Çine Belediyesi 1. Alabanda Tiyatro Festivali Başladı

Çine Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenlediği Alabanda Tiyatro Festivali, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kortej yürüyüşüyle başladı.

Çine Kültür Derneği, Ege Tiyatrolar Birliği ve Tiyatro Ofisi'nin destekleriyle düzenlenen festivalin ilk gününde bir araya gelen coşkulu kalabalık, Çine Belediyesi Kültür Merkezi önünden başlayarak, Çine Belediyesi hizmet binası önüne kadar yürüdü.

Aydın Büyükşehir Belediye Bandosu'nun müzikleriyle renk kattığı yürüyüşe, Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, usta oyuncular Erhan Yazıcıoğlu, Cihat Tamer, Zihni Göktay, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çine İlçe Başkanı Tayfun Şahin, CHP Çine Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Çavdar, Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Utku Şahin, Çine Belediye Meclis Üyesi Mehmet Kıvrak, Çine Belediye Başkan Yardımcısı Timuçin Karabulut, Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı Metin Güler, Çine Kültür Derneği Başkanı Mehmet Demir, farklı illerden ilçeye gelen sanat yönetmenleri, tiyatro toplulukları ve şehir tiyatrolarının temsilcileri ile çok sayıda tiyatro sevdalısı katıldı.

"GENÇLERİMİZE BIRAKACAĞIMIZ EN ÖNEMLİ MİRAS SANAT"

Festivalin ilk gün heyecanı Çine Belediyesi Hizmet Binası önünde gerçekleşen açılış etkinlikleri ile devam etti.

1'inci Alabanda Tiyatro Festivali açılışında konuşan Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, şunları söyledi:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını yaşadığımız bu yıl, Çine Belediyesi olarak çeşitli konserler, tiyatro etkinlikleri düzenledik. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl etkinliklerimizi bugün tiyatro festivali ile taçlandırıyoruz. Festivaller yapıldığı yerin ekonomisine, kültürüne katkı için yapılır ancak festivalimizin manevi getirisi dünyalara değişilmez. Bugün onur konuklarımız duayen oyuncular Erhan Yazıcıoğlu, Cihat Tamer, Zihni Göktay aramızdalar ve Uşak, Mersin gibi illerimizden gelen tiyatro topluluklarımız var. Yürüyüşümüzde bize eşlik eden Aydın BŞB Bando takımımız da günümüze renk kattı. Katılan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Gençlerimize bırakacağımız en önemli mirasın sanat olduğunu düşünüyorum. 1. Alabanda Tiyatro Festivalimiz ile sanatsal ve kültürel etkinliklerimizi gençlerimize, çocuklarımıza miras bırakmak istiyoruz. Çine'de 4 gün boyunca sanatı yaşayacağız. Festivalimizin hayırlı olmasını diliyorum."

USTA OYUNCU ÇİNE'YE SÖZ VERDİ: "TİYATRO OYUNU İLE YENİDEN GELECEĞİM"

"Bereketli toprakların yetiştirdiği değerli sanatçı Şükran Güngör'ü sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum" diyerek sözlerine başlayan usta tiyatrocu Zihni Göktay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Baston diksen yetişecek olan bu güzel topraklarda, bu laik ilçede festival düzenleyen herkese sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Tabiatın son baharı sanatın ilkbaharıdır. Biz 785 bin kilometrekarelik bu büyük arazide sanatı korumak kollamak zorundayız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, bu satıh bütün vatandır.' Bunu yalnız askeri alanda söylemedi kültürel anlamında da söyledi. Bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz 1. Alabanda Tiyatro Festivalimizin sevgili başkanımızla daha nicelerini görmeyi diliyorum. Sevgili Çinelilere söz veriyorum, buraya bir oyunla daha geleceğim. 60 yıldır bıkmadan caymadan oynuyorum inşallah son nefesime kadar oynayacağım."

"SANATIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İHTİYACIMIZ VAR"

Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı Metin Güler ise "Sanat yapmaya, sanatın aydınlığına, sanatın ayrıştırmayan birleştiren gücüne çok ihtiyaç duyduğumuz zamanlardan geçiyoruz. Usta der ya; 'Bir kente fırın açmazsanız insanlar aç kalır ve ölür ama bir kente tiyatro açmazsanız ruhen aç kalır birbirini öldürür.' Maalesef öyle zamanlardan geçiyoruz. Sanatın barışa el verdiği günlerde hep ama hep buluşmak dileğiyle" dedi.

"EĞİTİM VE SANATI VAZGEÇİLMEZ YAPAN ÇİNE'YE NE MUTLU"

Festivallerin yapıldığı yer için son derece kıymetli organizasyonlar olduğunu belirten İzmir Devlet Tiyatro Sanatçısı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Hülya Savaş, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer ve Mersin halkından sevgiler ve selamlar getirdik. Bir kentin gelişmesine bir üniversitelerin bir de sanat kurumlarının çok fazla katkısı oluyor. İnanılmaz hızlı değişim ve gelişim gösteriyorlar. Eğitim ve sanat vazgeçilmezimiz olmalı. Çine de bunu başardığı için ne mutlu Çine'ye. Bu kıymetli organizasyonu düzenleyen sevgili Metin Güler ve tabi ki değerli Belediye Başkanımız Enver Salih Dinçer'e çok teşekkür ediyorum. Kendilerini kutluyorum ve hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"ÇİNE KÜLTÜR DERNEĞİ OLARAK TİYATROYU YAŞATIYORUZ"

Çine Kültür Derneği Başkanı Mehmet Demir de şunları söyledi:

"2021 yılında Çine Kültür Derneği'ni kurduk, daha sonraki yıllarda da tiyatroyu yaşatmak için çaba harcadık. Çünkü tiyatro insanı insana insanla anlatan sanattır. Tiyatro ile canlılara sevgi ve saygıyı anlatmaya çalıştık. En önemlisi de Cumhuriyet'imizi kuran Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bize vatan yapan şehitlerimizin önünde saygıyla eğilmeği, eğilmenin yetmediğini ve onarın bizlere bıraktığı mirası korumamız gerektiğini anlatmaya çalıştık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum."

İLK OYUN, UŞAK BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU'NDAN

Açılış konuşmalarının ardından Asem Sanat Tiyatrosu pandomim gösterisi gerçekleştirdi. Etkinlikler daha sonra Çine Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam etti. Çineli tiyatrocular Şükran Güngör, Yalçın Dinçer, Mehmet Güney anısına Erhan Yazıcıoğlu, Cihat Tamer ve Zihni Göktay'a onur ödülleri verildi.

Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun "Papaz Kaçtı" adlı oyunu tiyatroseverlere hoş bir akşam yaşattı. Oyununun ardından Başkan Dinçer, Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Çubukçu'ya festivale katkıları için plaket verdi. Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı Metin Güler, sanata ve sanatçıya desteklerinden dolayı Başkan Enver Salih Dinçer'e plaket taktim etti.