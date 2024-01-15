Yeşilyurt Belediyesi Şehit Aileleri ve Gazileri Ağırladı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Hal Hatır Buluşmaları' projesi kapsamında şehit aileleri, gazi ve ailelerini Emanet Çarşısı'nda ağırladı.

Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından evlerinden özel araçlarla alınan şehit aileleri, gazi ve yakınları, Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan müzelerin yanı sıra kültürel mekanları gezip bilgi sahibi oldular.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise gezi ve inceleme ziyaretlerinin ardından misafirlerini Emanet Çarşısında ağırlayarak, ilçe genelindeki yatırımlar ve hizmetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Yapılan programdan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sunan Türkiye Şehit ve Gazi Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Ozan Sağlam, Malatya'nın daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağına yürekten inandıklarını belirterek, "Devletimizin büyük gücü, yerel yönetimlerimizin gayretleriyle inşallah deprem yaraları en kısa sürede sarılacaktır. Şehrimiz ve ilçemiz eskisinden daha güzel bir hal alacaktır, buna inanıyoruz. Deprem yaralarının sarılması adına ortaya koyduğu gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı Mehmet Çınar Başkanımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde sizinle birlikte bu çalışmaların devam etmesini temenni ederken, deprem yaralarının devletimizin önderliğinde sizin ve ekibinizin çalışmalarıyla hep birlikte sarılacağına yürekten inanıyoruz. Bizlere gösterdiğiniz yakın ilgi ve alakadan dolayı da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, 'Hal Hatır Buluşmaları' projesi kapsamında vatan için bedel ödeyen şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarını misafir etmekten onur duyduklarını söyledi.

Çınar, "Vatan, bayrak ve memleket uğrunda gözünü kırpmadan şehadet şerbeti içen şehitlerimiz, ebediyete irtihal etmiş gazilerimiz ve şu anda hayatta olan gazilerimiz ile şehit aileleri ve gazi yakınları bizim başımızın tacıdır. Şehit ve gazilerimize bizler minnet borçluyuz, hakları asla ödenmez. Bizler eğer şu anda özgür ve bağımsız bir vatanda yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Rabbim, milli iradeye sahip çıkan tüm kahramanlarımızdan binlerce kez razı olsun. Şehitlerimizin kıymetli aileleri, gazilerimiz ve yakınlarıyla çok güçlü diyaloglara sahibiz, kapılarımız sonuna kadar açıktır, her zaman bir aradayız, gönül dünyamızda çok saygın ve özel bir yere sahipler. Şehit aileleri, gazilerimiz ve gazi ailelerimizin bizlerden taleplerini anında yerine getiriyoruz, ev ziyaretlerimizin yanı sıra 'Hal Hatır Buluşmaları' projemiz kapsamında onları evlerinden alıyoruz, ilçemizdeki kültürel ve sanatsal mekanlarımızı gezdiriyoruz ardından samimi ve güzel bir ortamda aynı masa etrafında buluşarak sohbet ediyoruz, taleplerini yerine getiriyoruz. Bu tür buluşmalardan çok güzel sonuçlar elde ediyoruz, şehrimiz için, ilçemiz için, geleceğimiz için 'neler yapılabilir' bunlar üzerine içten ve samimi sohbetler yapıyoruz. Şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarına ayrı bir kıymet ve değer veriyoruz, her daim yanlarındayız" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediyesinin ilçe genelindeki hizmetleri hakkında bilgilendirmede bulunan Çınar, "2019 yılında göreve geldiğimizde hemşehrilerimize hangi sözü verdiysek onu yerine getirdik, 45 vaadimiz vardı hepsini tamamlayıp hizmete sunduk. Bunlara ilaveten de şehrimizin ve ilçemizin ihtiyaç duyduğu, toplam maliyeti 1 milyar 794 milyon 181 bin TL olan 100'ün üzerindeki yatırımın altına hep birlikte imza attık. Bir günümüzü bile boş geçirmedik, her an hemşehrilerimiz için, ilçemizin için, bugünümüz ve yarınlarımız için çalıştık" ifadelerine yer verdi.

Yeşilyurt'u Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde başlayan Türkiye Yüzyılına hazırladıklarını ifade eden Çınar, "Bu aşamada çok ciddi adımlar atıyoruz. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız deprem felaketlerinden sonra deprem yaralarını sarmak, hemşehrilerimizin temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında ekiplerimizi seferber ettik. Bir yandan deprem yaralarının sarılması noktasında bizden talep edilen hizmetleri layıkıyla yaparken diğer taraftan kendi hizmet alanımızdaki çalışmalarımızı asla aksatmadık, ekiplerimiz şu an bütün mahallelerimizde çalışıyorlar, emek sarf ediyorlar. Durmak asla yok, sürekli çalışıp hemşehrilerimizin emrinde olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA