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Çin, Myanmar'a Acil İnsani Yardım Yapacak

Çin, Myanmar'a Acil İnsani Yardım Yapacak
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Çin, Myanmar'da meydana gelen depremler sonrası 1 milyar yuan (137 milyon dolar) tutarında acil insani yardım göndereceğini açıkladı. Yardım, gıda, ilaç ve prefabrik konut gibi acil ihtiyaçlar için kullanılacak.

Çin, depremden etkilenen Myanmar'a 1 milyar yuan (137 milyon dolar) tutarında acil insani yardım yapacağını duyurdu.

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlatılan arama ve insani yardım çalışmaları yabancı ülkelerin de desteğiyle sürüyor. Çin'in Myanmar Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Myanmar'a 1 milyar yuan (137 milyon dolar) tutarında acil insani yardım yapılacağı belirtildi. Yardımın acil ihtiyaç duyulan gıda, ilaç ve prefabrik konutların yanı sıra tıbbi, salgın önleme ve afet değerlendirme uzman grupları için kullanılacağı aktarıldı.

Çin depremin ardından Myanmar'a onlarca sağlık çalışanı, deprem uzmanı ve kurtarma ekibi göndermişti. Çin Kızılhaç'ı ise yaklaşık 1.5 milyon yuan (206 bin dolar) nakit yardımında bulunmuştu.

Depremlerde binlerce bina yıkılırken, en az 3 bin 649 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 18 kişi yaralandı. Çok sayıda kişi gıda, su ve barınma ihtiyacını karşılamıyor. - PEKİN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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