Çin Medya Grubundan, Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya Ziyaret

Çin Halk Cumhuriyeti'nin en etkili medya kuruluşlarının mensupları ile iş insanlarından oluşan bir heyet, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti.

Fethiye Belediyesi'nin organizasyonu ile ileçede bir dizi ziyarette bulunan heyete, Fethiye Belediyesi Başkan Danışmanı Yavuz Topateş eşlik ediyor. Konuk heyette Çin merkezi televizyonu, ulusal radyosu ve uluslararası radyosunu tek çatı altında toplayan "Çin Medya Grubu", CCTV televizyon kanalı ve Çin Komünist Partisi'nin (CPC) resmi yayın organı "Halk Günlüğü Gazetesi"nin mensupları bulunuyor.

"ÇİN'E BEKLİYORUZ"

Türk misafirperverliği'ne dikkat çeken Çin Medya Grubu (ÇMG) Ankara Temsilciliği başmuhabiri Wei Yan, "Fethiye Belediye Başkanımız Alim Karaca'ya teşekkür ediyoruz. Belediyenin büyük desteği ile Fethiye'de ziyaretler yapmaya devam edeceğiz. Çin halkı, Türk turizmini ve misafirperverliğini seviyor. Medya kuruluşlarının muhabirleri Fethiye'de çekimler ve röportajlar yapacak. Bizler de Çin'e Fethiye Belediye Başkanımızı ve Kaymakamımızı bekliyoruz" dedi.

KARACA: "ŞU AN OTELLERİN DOLULUK ORANI YÜZDE 75'İN ÜSTÜNDE"

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "İngiltere, Ukrayna ve Rusya turizminin yanında Çin'de ve birçok ülkede tanıtım atağına geçeceğiz" dedi.

Çin'in en fazla izlenen televizyoncularını Fethiye'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Karaca, "2019 yılında Çin Halk Cumhuriyeti'nden basın mensuplarını ağırlamıştık. Pandeminin ciddi olumsuz etkileri oldu. Tekrar bir tanıtım atağı yaparak, Çin basın mensupları heyetini Fethiye'de ağırlıyoruz. Bizler de Çin'e giderek, orada çeşitli görüşmeler yapacağız. Şu an itibariyle turizmle ilgili sıkıntılar büyuk ölçüde kalkmış durumda. Oteller yüzde 75 doluluk oranına ulaştı" dedi.

Çin heyeti, Fethiye'de Kaymakamlık, Ticaret Odası, Otelciler Birliği ve TÜRSAB ile de temaslarda bulundu.

ANKA / Yerel