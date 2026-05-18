400 günde 8 ülke geçti, 6 bin 800 kilometre koşup Türkiye'ye ulaştı: 'İstanbul dünyanın başkenti olmalı'

Çin'den yola çıkarak 400 günü aşkın sürede 8 ülke geçip yaklaşık 6 bin 800 kilometrelik mesafeyi koşarak kat eden dünyaca ünlü gezgin Mr Bear, Türkiye'ye ulaştı. İstanbul'a hayran kaldığını belirten gezgin, "Bize anlatılanlarla gerçek çok farklı. İstanbul dünyanın başkenti olmalı" dedi.

Çin'den başlayan macera dolu yolculuğunda 400 günü geride bırakan, 8 ülke ve yaklaşık 6 bin 800 kilometreyi "koşarak" aşan sıra dışı gezgin Mr Bear, Türkiye'ye ayak bastı. İstanbul'da bulunduğu süre boyunca Türk halkının yoğun ilgisi ve misafirperverliğiyle karşılaştığını belirten ünlü gezgin, ülkeye gelmeden önce kendisine anlatılan olumsuz algıların Türkiye'de tamamen yıkıldığını ifade etti. Avrupa yakasında kamp ekipmanlarını ücretsiz tamir eden bir esnaftan Pendik'te kendisini sofrasına davet eden vatandaşlara kadar yaşadığı anları unutamadığını söyleyen Mr Bear, Türkiye ile Çin arasında kültürel bir köprü kurduğunu ve bu deneyimlerini kaleme alarak ülkesine anlatacağını belirtti.

"Sosyal medyada görmüştüm, hemen davet ettim"

Pendikli esnaf Abdullah Güneyli, Mr Bear'ı davet ettiğini ve Türk misafirperverliğinin tüm dünyaya gösterilmesi gerektiğini söyleyerek, "En son sabah kahvaltı yaparken baktım buradan geçiyordu. Zaten daha önce sosyal medyada görmüştüm kendisini. Hemen gidip rica ettim, gel bir misafirimiz ol dedim. Biraz gitmem gerekiyordu dedi ama sonra kırmadı, kahvaltı yaptık, sohbet ettik. Hikayesini dinleyince çok etkilendim. 2016 yılında Çin'i 26 bin kilometre gezerek dolaşmış. Türkiye'yi çok merak ediyordu. 'Bize Türkiye'yi yanlış anlatmışlar' dedi. Hayatında gördüğü en misafirperver ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Bir esnafımızın lastiği patlayan bir kişiye yardım ettiğini, para almadığını anlattı. Çay ve kahve ikram etmişler. Ben de kendisine Türkiye'de bulunduğu süre boyunca destek olacağımı söyledim. Konaklama ve yemek konusunda yardımcı olabileceğimizi ifade ettim. Biz ensar bir toplumuz, misafirperverliğimizi dünyaya göstermeliyiz" dedi.

"İstanbul dünyanın başkenti olmalı"

Türkiye'nin ve Türk insanının sıcaklığı ve yardımseverliğinin kendisini çok etkilediğini söyleyen Mr Bear, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Geçmiş yıllarda Türkiye'nin inanılmaz derecede güzel olduğunu duyduğum için buraya gelmeyi çok istedim. Uzun bir yolculuktan sonra sonunda Türkiye'ye ulaştım ve şu an hayal ettiğim yerde olduğumu söyleyebilirim. Çin'den yola çıkarak 400 günden fazla süren bir yolculuk yaptım. Yaklaşık 6 bin 800 kilometreden fazla yol katettim ve 8 farklı ülkeden geçtim. Bu yolculuğu büyük ölçüde koşarak gerçekleştiriyorum ve bu süreçte çok sayıda insanla tanıştım, farklı kültürler gördüm. Türkiye'ye gelmeden önce ülke hakkında farklı anlatımlar duymuştum ancak buraya geldikten sonra bunun gerçeği yansıtmadığını gördüm. Türkiye sadece doğal güzellikleriyle değil, en çok da insanlarının sıcaklığıyla beni etkiledi. Tarihi çok köklü, kültürü çok güçlü ve insanlar gerçekten çok misafirperver. Bana göre İstanbul dünyanın başkenti olmalı, gerçekten buna inanıyorum."

"Türkiye ile Çin arasında bir köprü kurduğumu düşünüyorum"

İstanbul'da başından geçenleri anlatan Mr. Bear, "İstanbul'da Avrupa yakasında bir sokakta bir tamirciye gittim. Durumu anlattım. Hiç tereddüt etmeden beni içeri aldılar, yardımcı oldular. Ekipmanlarımı tamir ettiler ve buna rağmen hiçbir ücret talep etmediler. Üstelik 'Sen bizim misafirimizsin, borcun yok' dediler. Bu söz beni gerçekten çok duygulandırdı ve onurlandırdı. Yolculuğum sırasında Pendik'te Abdullah Güneyli ile karşılaştım. Beni kahvaltıya davet etti, birlikte oturduk, sohbet ettik. Bu samimiyet Türkiye'ye bakışımı daha da güçlendirdi. Türkiye'den ayrılırken aklımda sadece güzel manzaralar değil, aynı zamanda çok güçlü bir insanlık ve misafirperverlik kalacak. Türkiye ile Çin arasında bir köprü kurduğumu düşünüyorum. Bu deneyimlerimi yazılarımda, makalelerimde paylaşacağım ve daha fazla insanın Türkiye'yi doğru şekilde tanımasını sağlayacağım. En kısa sürede tekrar Türkiye'ye gelmek istiyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı