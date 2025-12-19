Çıldır İlkokulunda Yerli Malı ve Aile Haftası etkinliği

Çıldır İlkokulu bünyesinde düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinlikleri bu yıl "Aile Yılı" kapsamında birleştirilerek gerçekleştirildi. Program renkli görüntülere sahne oldu.

?İlçe Kaymakamı Barış Aytürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız'ında katıldığı programda, yerli üretimin ve paylaşmanın önemi vurgulandı. Öğrenciler, ailelerinin hazırladığı yerel lezzetleri paylaşırken; etkinlik kapsamında okul-aile iş birliğinin önemi bir kez daha ön plana çıktı.

Yapılan ikramların sonrası program son buldu. - ARDAHAN