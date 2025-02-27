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Çıldır'da "İlçemizi Tanıyoruz" etkilinliği

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Çıldır İlçe Kütüphane Müdür Vekili Rojda ÖZBAY koordinesinde "Ardahan'ın ve güzel ilçemiz Çıldır'ın Kurtuluşu" ve "İlçemizi tanıyoruz" temalı etkinliği gerçekleştirildi.

Çıldır İlçe Kütüphane Müdür Vekili Rojda ÖZBAY koordinesinde "Ardahan'ın ve güzel ilçemiz Çıldır'ın Kurtuluşu" ve "İlçemizi tanıyoruz" temalı etkinliği gerçekleştirildi.

Yapılan etkinliğe Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Yatılı Bölge Okulu 5.sınıf öğrencilerinin katılım sağladı. Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Devran Yılmaz ve öğrenciler arasında yapılan soru cevaplı etkinlikle öğrenciler eğlenerek öğrendiler. Yapılan ikramlarla çocuklar keyifli zaman geçirirken Çıldır tarihi ve değerleri hakkında sohbet ettiler. Etkinlik sonrasında ise kütüphanemizde "Okuma Saati" gerçekleştirildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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