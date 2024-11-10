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Çıldır'da 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni

Çıldır'da 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 86'ıncı yıldönümünde Çıldır'da düzenlenen törenlerle anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 86'ıncı yıldönümünde Çıldır'da düzenlenen törenlerle anıldı. Saat 09.00'da Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören 09.05'de siren seslerinin ardından, 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Anma etkinliğine daha sonra Çıldır Kültür Merkezi'nde devam edildi. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Türklüğün üstün itibar ve haysiyetini şerefle temsil ederken destanlaşan tüm aziz şehitlerimiz anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program Şehit Taner Karadeniz Ortaokulu Türkçe öğretmeni Devran Yılmaz ve öğrencilerinin hazırladığı "Veda" tiyatro oyunuyla devam etti. Tiyatro ardından "Mustafa Kemal Seslense" şiiri seslendirildi. Türkçe öğretmenleri Devran Yılmaz ve Mine Çelik'in hazırlamış olduğu "Benim Adım Mustafa" oratoryosu Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu YBO öğrencileri tarafından sergilendi. Sinevizyon gösterimi akabinde Şehit Taner Karadeniz Ortaokulu öğrencileri tarafından "Gençliğe Hitabe ve Gençliğin Ata'ya Cevabı" oratoryosunun sahnelenmesi ardından ödül töreni ile program sona erdi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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