CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Kaya, Yeni Terminal Binasını Ziyaret Etti

CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Kaya, yeni terminal hizmet binasını ziyaret etti. Yolcuların terminal binasında ulaşımda güçlük çektiğini söyleyen Kaya, dar dükkanlarda hizmet veren terminal esnafının da fahiş fiyatlardan kira ödediğini ifade etti. Kaya, "Hizmeti eleştirmeyi asla sevmem ama hizmet eziyete dönüşmüş" dedi.

CHP Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Kaya, beraberindeki heyetle gittiği Trabzon'un yeni terminal binasında incelemelerde bulundu. Esnaf ve yolcularla sohbet eden Kaya, terminaldeki eksiklikler ve yanlış uygulamalarla ilgili bir açıklama yaptı.

"YOLCULAR ELLERİNDE VALİZLERLE TERMİNALE ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR"

Ahmet Kaya şunları söyledi:

"Heyetimizle birlikte yeni terminal binamızın yapıldığı alandayız. Güzel bir hizmet olmuş, öncelikle yapanlara teşekkür ediyoruz. Yer seçimi konusunda itirazlarımız olmuştu fakat dikkate alınmamıştı. Esnaflarımızı ziyaret ettik, bir dokunduk bin ah işittik. Yer seçiminde yaptığımız itirazların ne kadar doğru olduğunu esnaflarımızla yaptığımız sohbetlerde görmüş olduk. Her bir esnafımız yerin yanlış seçildiği konusunda hemfikir. Yol kenarlarına bakıyorum, elinde valizlerle terminale ulaşmaya çalışan bir sürü yolcumuz var. Yolcularımız ulaşım konusunda ciddi sıkıntı yaşıyor. Yer seçiminin yanlış olduğu ortaya çıkıyor.

"TERMİNAL ESNAFININ KİRASINA YENİ YILDA BİR ZAM DAHA YAPILDI"

Daracık dükkanlarda hizmet vermeye çalışan esnaflarımız var. Birçok altyapı eksikliğinden bahsettiler. Ayrıca kiraların çok yüksek olduğunu, yetmezmiş gibi yeni yılın başında esnaflarımızın kiralarına yüzde 53 nispetinde yeni zamlar yapıldığını söylediler. Böyle bir acımasızlık olmaz. Yeni yapılmış bir yerde, daha oturmamış bir yerde, esnafın önünü göremediği bir yerde, üst üste yapılan zamlar esnafı canından bezdirmiş durumda. Otoparkta aracını birkaç saat için bırakanların 500 lira para ödediğini öğrendik. Bunların dışında hizmet anlamında çok fazla eksikliğin olduğunu öğrendik. Gümüşvadi firması bir çok aracıyla hizmet vermeye çalışıyor ancak şu kadar alanda ona bir yer tahsisi yapılamadığını, dışarıda bir alana küçük bir yer yapıldığını gördük. Bu alan planlanırken mühendislik biliminden faydalanılmadığını üzülerek gördük. Terminal binamızda ATM yok. Bizim yeni terminal binamızda çok büyük sıkıntı var. Yetkilileri, özellikle Büyükşehir Belediye Başkanını ve yetkililerini buraya gelmeye ve esnafın dinlemeye ve dertlerine derman olmaya davet ediyorum. Hizmeti eleştirmeyi asla sevmem ama hizmet eziyete dönüşmüş. Gelsin yerinde görsünler, bu mağduriyetleri de gidersinler istiyoruz."