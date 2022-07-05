CHP Samsun İl Başkanı Türker'den Yurt Ücreti Zammına Tepki: "Bu Yapılan, En Hafif Tabiriyle İnsafsızlık ve Hayatları Çalmaktır"

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) yurt ücretlerine yaptığı zamma tepki göstererek, "850 lira kredi verdiğiniz gençlerimizden şimdi 4 kişilik oda için 800 lira yurt kirası alacaksınız. Geriye 50 liraları kalıyor. Soruyorum sizlere; ne yapacaklar 50 lira ile? Bu yapılan, en hafif tabiriyle insafsızlık ve hayatları çalmaktır" dedi.

Fatih Türkel, bugün yaptığı açıklamada, KYK'nın yurt ücretlerini yüzde 80 oranında artırmasını eleştirdi.

"BU YAPILAN, EN HAFİF TABİRİYLE İNSAFSIZLIK VE HAYATLARI ÇALMAKTIR"

MHP destekli AKP iktidarının halkı yoksulluğa mahkum ettiğini ve gençlere düşman gibi davrandığını savunan Türkel, "Bu çocuklar, okuyarak kendilerini kurtarmak istiyor. 5 bin 500 lira yaptığınız asgari ücret, mutfak ve kira harcamasına bile yetmiyor. Bu yüzden maaşla çocuk okutmak imkansız olduğu için gençlerimiz kendi imkanlarıyla eğitimini sürdürmek zorunda kalıyor. 850 lira kredi verdiğiniz gençlerimizden şimdi dört kişilik oda için 800 lira yurt kirası alacaksınız. Geriye 50 liraları kalıyor. Soruyorum sizlere; ne yapacaklar 50 lira ile? Bu yapılan, en hafif tabiriyle insafsızlık ve hayatları çalmaktır" diye konuştu.

"YÜZDE 80 YURT ZAMMINI İÇ GÜÇLER Mİ, DIŞ GÜÇLER Mİ, YOKSA HÜKÜMETTEN ALDIĞI EMİRLERİ YERİNE GETİREN KREDİ VE YURTLAR KURUMU MU YAPTI"

Hükümetin algı oluşturmak için enflasyon timleri kurduğunu söyleyen Türkel, "Her şeyi olduğu gibi enflasyonu da iç dış güçlere bağlıyorlar. Yüzde 80 yurt zammını iç güçler mi, dış güçler mi, yoksa hükümetten aldığı emirleri yerine getiren Kredi ve Yurtlar Kurumu mu yaptı? Açıklayın, gençler de bilsin. Şu dış güçler gerçekten varsa tüm Türkiye birlikte mücadele edelim. TÜİK gibi devletin kurumu olmak yerine hükümetin kurumu olmayı tercih eden KYK yöneticileri de yaptıklarının hesabını verecek" dedi.

"İSTİYORSUNUZ Kİ DÜNYADAN HABERSİZ BİR NESİL YETİŞSİN VE SİZE BİAT ETSİN. ÖYLE OLMAYACAK"

Hükümetin gençlerden korktuğunu ve bu yüzden cezalandırdığını savunan Türkel, şunları söyledi:

"Eğitimimiz, ilk 20 ülke arasında bile değil. Güney Kore'ye bakın, ABD'ye bakın, Norveç'e bakın. Bu ülkeler önce eğitim standartlarını yükselttiler. Sonra gelişim başladı. Gelişmek sizin umurunuzda değil. İstiyorsunuz ki dünyadan habersiz bir nesil yetişsin ve size biat etsin. Öyle olmayacak. Bu gençler, size bunun hesabını mutlaka soracak."

ANKA / Yerel