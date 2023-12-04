CHP PM Üyesi Ali Abbas Ertürk, Mine Nur Uysal'ın yaşamını yitirmesi sonrasında yurt müdürünün çirkin sözleriyle ilgili açıklama yaptı

KEMAL ONUR ATALAY

CHP PM Üyesi Ali Abbas Ertürk, Mine Nur Uysal'ın yaşamını yitirmesi sonrasında kaldığı yurdun müdürünün olay yerine gelerek Uysal'ın arkadaşlarına çirkin sözler söylediği iddialarını değerlendirdi. Ertürk, "Öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılaması gereken yurt müdürü ve yurt yetkilileri ahlak bekçiliğine soyunamaz" dedi.

CHP Yurtiçi Örgütlenme Koordinatörü ve Parti Meclis Üyesi Ali Abbas Ertürk, dün Aksaray'da feci bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Mine Nur Uysal'a rahmet ve ailesine baş sağlığı diledi.

Uysal'ın kaldığı kız öğrenci yurdundaki yurt müdürünün olay yerine gelerek, genç kızın arkadaşlarına vahim ifadeler kullandığı iddialarına değinen Ertürk, bir an önce soruşturmanın tamamlanarak gerçeklerin ortaya çıkarılmasını istedi.

"ONA SAHİP ÇIKAMADIĞIMIZ İÇİN AİLESİNDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Ertürk, "Dün Aksaray Üniversitesi Tarih bölümünde okuyan genç kardeşimiz Mine Nur Uysal'ı bir trafik kazasında kaybettik. Öncelikle genç kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. O bizim misafirimizdi, ailesi tarafından Aksaray'a gönderilmişti. Ona sahip çıkamadığımız, hayatına sahip çıkamadığımız için ailesinden de öğrenci arkadaşlarından da bir Aksaraylı olarak özür diliyorum" dedi.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN ANLATTIKLARINA BAKARSAK TRAFİK IŞIĞI, YAYA GEÇİDİ, KASİS YOK"

Yaşanan trafik kazasının bir ilk olmadığını söyleyen Ertürk, "Öncelikle bu Aksaray'da olan ilk kaza değil, olay yerinde üniversite öğrencilerimizin anlattıklarına bakarsak trafik ışıkları yok, yaya geçidi yok, kasis yok. Belediyenin yapması gereken aydınlatma yetersiz ve genç kızlarımızın bulunduğu alan karanlık bir alan" diye konuştu.

Kız öğrenci yurdu müdürünün öğrencilere yönelik seviyesiz sözler sarf ettiği iddialarına da değinen Ertürk, "Bundan daha vahim olan bir şeye değinmek istiyorum. Henüz üniversite öğrencilerimiz arkadaşların acısını yaşarken, olay çok taze ve sıcakken, yurt müdürünün olay yerine gidip söylediği iddia edilen sözler daha vahim. Yurt müdürünün ağzında sakızla olay yerine gidip lakayt bir şekilde öğrencilerimize, 'Bu saatte niye buradaydınız? Dışarıya niye çıktınız? Yolun karşı tarafına niye geçtiniz? Siz dışarıda dolaştığınız için bu erkekler burada arabalarla dolaşıyor' şeklinde çok çirkin laflar söylediği iddia ediliyor. Bu konuda ilimizin valisinden derhal bir açıklama bekliyoruz. Bu müdür bu hadsizlikte bulunmuş mudur ki orada bulunan öğrenci kardeşlerimizin bu konuda ses kaydı olduğu iddiaları var, bu konuya derhal bir açıklama getirilmelidir" açıklamasında bulundu.

"İDDİALAR DOĞRUYSA BUNU SÖYLEYENİN DE MÜSAADE EDENİN DE YAKASINDAN ELİMİZİ ÇEKMEYECEĞİZ"

İddiaların doğru olması karşısında söyleyenlerin de buna müsaade edenlerin de yakasından elini çekmeyeceklerini söyleyen Ertürk, "Oradaki öğrencilerimizin barınma, beslenme, güvenlik ihtiyaçlarını karşılaması gereken yurt müdürü ve yurt yetkilileri; ahlak zabıtalığına soyunup bir ahlak bekçisi gibi gençlerimizin özel hayatını sorgulayamaz. Bu iddialar doğruysa bunu söyleyenin de buna müsaade edenin de yakasından elimizi hiçbir zaman geri çekmeyeceğiz, bunun bilinmesini isterim. Sayın Valimiz bir açıklama yaptı, idari soruşturma başlatıldı diye. Bu yetmez derhal soruşturmayı hızlandırıp sonuçlarını ve yaptırımlarını kamuoyuna açıklamalıdır. Orada yeni kazalar olmaması için önlemler acilen alınmalıdır ve gençlerimizin konuşmasını engellemek, görüntü alan basın mensuplarını engellemek yerine derhal yetkililer bu sorunu çözmelidir" diye konuştu.

"HERHANGİ BİR BASKIYA MARUZ KALIRSANIZ BANA ULAŞABİLİRSİNİZ"

Üniversiteli gençlere de seslenen CHP PM Üyesi Ertürk, "Sizin haklı talepleriniz bizim başımızın tacıdır. Onları yerine getirmek boynumuzun borcudur. Bu talepleri yerine getirdiğimiz için herhangi bir baskıya maruz kalırsanız, herhangi bir mobbing uygulanırsa, 'hakkınızda dava açacağız, isimlerinizi topluyoruz' diye tehditler devam ederse Ali abiniz olarak saat kaç olursa olsun herhangi bir sıkıntı durumunda bana ulaşabilirsiniz" dedi.