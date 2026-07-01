CHP Osmaniye İl Başkanlığı'na Atanan Tekerek: "Bu Süreci Dayanışma İçinde Aşacağız"

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - CHP Osmaniye İl Başkanlığı'na atanan Rıza Tekerek, süreci dayanışma içinde aşacaklarını ifade ederek, "Görevin zorluğu yanında vatandaşlardan, partililerimizden, en yakınlarımızdan gelen demokratik tepkileri saygıyla karşılıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında görevden alınan 26 il başkanlığı yer arasında yer alan Osmaniye'ye yeni görevlendirme yapıldı.

Osmaniye İl Başkanlığı'na atanan Rıza Tekerek, yaptığı ilk açıklamada, CHP'nin zor bir süreçten geçtiğini dile getirdi. "Parti tarihinde yaşanmayan bir durumla karşı karşıya bulunduklarını" dile getiren Tekerek, şunları kaydetti:

"Partimiz hiç hak etmediği şekilde sorgulanmış, yargılanmış ve geldiğimiz noktada hem demokratik kanalların açılması hem de bu demokratik kanalların açılması için yasal zemine kavuşması zorunluluğu doğmuştur. Bu sürecin başından bu yana bütün birimler nezdinde partimizin yaşadığı problemleri yaşamaması için mücadele ettik. Bütün uyarılarımıza rağmen bu süreç önlenebilecekken yaşandı ve onun sıkıntılarıyla hep beraber karşı karşıya kaldık."

Görevin zorluğu yanında vatandaşlardan, partililerimizden, en yakınlarımızdan gelen demokratik tepkileri saygıyla karşılıyorum. Diğer yandan şahsıma yönelik demokratik tepkiler dışında gösterilen tepkilere karşı da yine anlayışla yaklaşmaya çalışıyorum.

Bütün partililerime partide kalmalarını, parti ahlakı ve kuralları çerçevesinde hareket etmelerini, Osmaniye örgütleri olarak tüm birimler nezdinde ve bir an önce kongre sürecinin başlatılacağını ve üyelerimiz, delegelerimiz kimi istiyorsa onu temsilci olarak göndereceğini, bizim de bu anlayışta olan bütün arkadaşlarımızla birlikte çalışacağımızı, görevi de partimizi bu çıkmazdan çıkarmak için kabul ettiğimizin bilinmesini istiyorum.

Öncelikle barışçıl şekilde devir teslim edilmesi, hep birlikte bu süreçten çıkılması olanağı varken ne yazık ki buna dahi müsaade edilmeden parti binasında yazılan, çizilen, kırılan, dökülen şeyleri üzüntüyle takip ediyorum. Bu ne CHP ahlakı ne CHP kültürü ile bağdaşmaktadır ve derhal vazgeçilmelidir.

Bu süreci dayanışma içinde; birlik, bütünlük içinde, hep birlikte kırmadan, dökmeden ve bir an önce kongre süreciyle aşmak adına bütün girişimlerde bulunacağımızın bilinmesini istiyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bu süreci dayanışma içinde aşacağız."

Kaynak: ANKA