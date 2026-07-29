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CHP Ortaca İlçe Örgütü'nde toplu istifa

CHP Ortaca İlçe Örgütü'nde toplu istifa
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Muğla'nın Ortaca ilçesi CHP Ortaca İlçe Örgütü partiden toplu istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı. CHP İlçe Başkanı Osman Cihan Çimen Kadın kolları ile eski CHP Muğla milet vekili Ali Arslan'ın açıklamalarının ardından partililer, CHP binasından ayrılarak YENİ Parti ilçe binasına yürüdü.

(MUĞLA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde CHP Ortaca İlçe Örgütü, partiden toplu istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı. CHP Ortaca İlçe Başkanlığı binasında yapılan açıklamanın ardından partililer, YENİ Parti ilçe binasına yürüdü.

Yürüyüş boyunca "Özgür gelecek, özgür Türkiye" sloganları atan partililer, CHP ilçe binasından aldıkları Genel Başkan Özgür Özel ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait fotoğrafları YENİ Parti ilçe binasına astı.

CHP Ortaca İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Osman Cihan Çimen, aldıkları kararın bir vazgeçiş değil, demokrasiye ve halk iradesine bağlılığın devamı olduğunu söyledi.

Çimen, şunları kaydetti:

"Bugün yıllarca emek verdiğimiz, anılar biriktirdiğimiz baba ocağımıza bir veda değil, yeniden kavuşacağımız güne olan inancımızla şimdilik hoşça kal diyoruz. Bu kapıdan umudumuzu geride bırakmadan, bir gün yeniden buluşacağımıza inanarak ayrılıyoruz. Bugünden itibaren Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in öncülüğünde kurulan partimizde aynı inançla, aynı azimle ve aynı hedef doğrultusunda omuz omuza yürümeye devam edeceğiz."

CHP'nin eski Muğla Milletvekili Ali Arslan ise CHP binasında yaptıkları çalışmaların emek ürünü olduğunu belirterek, bundan sonraki mücadelelerini YENİ Parti çatısı altında sürdüreceklerini ifade etti.

"BU BİR VEDA DEĞİL"

CHP Ortaca Kadın Kolları Başkanı Zümran Ertürk de kadın kolları yönetimiyle birlikte partiden istifa ettiklerini açıkladı. Ertürk, parti yönetiminin örgütün ve milletin özgür iradesi dışında belirlenmesini kabul etmediklerini belirterek şunları söyledi:

"Hiçbir makam ilkelerden daha büyük değildir. Bugün büyük bir onurla mensubu olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları yönetiminden ve üyeliğimizden derin bir üzüntüyle istifa ediyoruz. Bizler sadece bir siyasi partinin organı olarak değil, bu ülkenin aydınlık geleceğine inanmış kadın mücadelesinin birer neferi olarak sahada olduk. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyetimizin kurucu partisidir. Bu nedenle parti yönetiminin, örgütün ve milletin özgür iradesi dışında belirlenmesini kabul etmiyoruz. Demokrasiye olan inancımızla seçimle gelen yönetimler seçimle gider. Aksini kabullenmek imkansızdır."

Kaynak: ANKA
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