Haberler

CHP Muğla Kadın Kolları Yönetimi Görevden Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Muğla İl Kadın Kolları Başkanı Sema Gençoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, genel merkez kararıyla görevden alındı. Yeni görevlendirme henüz yapılmadı.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - CHP Muğla İl Kadın Kolları Başkanı Sema Gençoğlu ile yönetim kurulu üyeleri görevden alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Gülsever imzasıyla Muğla İl Başkanlığı'na gönderilen yazıda, Sema Gençoğlu'nun il kadın kolları başkanlığı görevinin sona erdirildiği, il yönetim kurulu ile yedek yönetim kurulu üyelerinin de görevden alındığı bildirildi.

Görevden alma kararının ardından Muğla İl Kadın Kolları Başkanlığı'na yeni görevlendirme henüz yapılmadı.

Sema Gençoğlu, CHP'de "mutlak butlan" kararının ardından Özgür Özel'e destek açıklaması yapan isimler arasında yer almıştı.

Kaynak: ANKA
AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel'e tavsiyede bulundu

AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özel'e tavsiye verdi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev pitonu ip atlamak için kullanıp doyasıya eğlendiler

Böyle olur kabilenin eğlencesi! Herkes görüntüdeki aynı detaya takıldı
Beşiktaş'a Salah ile birlikte 3 yıldız daha

Salah ile birlikte 3 yıldız daha! Taraftar havalimanına sığmayacak
Saatler kaldı! İstanbul'da her şey bir anda değişecek

Saatler kaldı! İstanbul'da her şey bir anda değişecek
Çok can yakacak! Amedspor'a 15 milyon Euro'luk golcü

Çok can yakacak! Amedspor'a 15 milyon Euro'luk golcü
Kahramanmaraş'ta yangın felaketi! Alevler bir anda yükseldi

Alevler bir anda yükseldi, ekipler zamanla yarışıyor
Maça gelmeyen Aziz Yıldırım'ın nerede olduğu ortaya çıktı

Maça gelmeyen Aziz Yıldırım'ın nerede olduğu ortaya çıktı
İHA'ların vurduğu bölgeden yeni görüntü! Zelenski'den açıklama var

Ülkenin kalbini İHA'larla vurdular! Dumanlar gökyüzünü kapladı