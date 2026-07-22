CHP Muğla Kadın Kolları Yönetimi Görevden Alındı
CHP Muğla İl Kadın Kolları Başkanı Sema Gençoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, genel merkez kararıyla görevden alındı. Yeni görevlendirme henüz yapılmadı.
Haber: Esma TURAN
(MUĞLA) - CHP Muğla İl Kadın Kolları Başkanı Sema Gençoğlu ile yönetim kurulu üyeleri görevden alındı.
Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Gülsever imzasıyla Muğla İl Başkanlığı'na gönderilen yazıda, Sema Gençoğlu'nun il kadın kolları başkanlığı görevinin sona erdirildiği, il yönetim kurulu ile yedek yönetim kurulu üyelerinin de görevden alındığı bildirildi.
Görevden alma kararının ardından Muğla İl Kadın Kolları Başkanlığı'na yeni görevlendirme henüz yapılmadı.
Sema Gençoğlu, CHP'de "mutlak butlan" kararının ardından Özgür Özel'e destek açıklaması yapan isimler arasında yer almıştı.