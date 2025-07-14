CHP İlçe Başkanı Oykun Başar'ın oğlu Ege Başar hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar'ın 13 yaşındaki oğlu Ege Başar (13) Ankara'da geçirdiği kalp ameliyatının ardından bugün hayatını kaybetti.

CHP'Lİ İLÇE BAŞKANININ OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Manavgat'ı üzüntüye boğan Ege Başar'ın doğuştan kalbinin delik olduğu, daha önce de 2 kez ameliyat geçirdiği bildirildi. 7 Temmuz Pazartesi günü Ankara'da bir hastanede büyük bir operasyon geçiren Ege'nin dün durumunun kötüleştiği, bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.