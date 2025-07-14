CHP İlçe Başkanı Oykun Başar'ın oğlu Ege Başar hayatını kaybetti

CHP İlçe Başkanı Oykun Başar'ın oğlu Ege Başar hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar'ın 13 yaşındaki oğlu Ege Başar, Ankara'da geçirdiği kalp ameliyatının ardından yaşamını yitirdi. Ege'nin doğuştan kalp hastalığı olduğu ve daha önce iki kez ameliyat geçirdiği öğrenildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar'ın 13 yaşındaki oğlu Ege Başar (13) Ankara'da geçirdiği kalp ameliyatının ardından bugün hayatını kaybetti.

CHP'Lİ İLÇE BAŞKANININ OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Manavgat'ı üzüntüye boğan Ege Başar'ın doğuştan kalbinin delik olduğu, daha önce de 2 kez ameliyat geçirdiği bildirildi. 7 Temmuz Pazartesi günü Ankara'da bir hastanede büyük bir operasyon geçiren Ege'nin dün durumunun kötüleştiği, bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
PKK'nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi! İçinden çıkanlar şoke etti

PKK'nın kullandığı 33 odalı mağara! İçinden neler çıktı neler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'den Manavgat kararı! 3 isme ihraç talebi

Skandal görüntülerin ardından CHP'den Manavgat kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.