CHP'li Yazgan: Atatürk'ün ruhuna Mevlid okutulması sorgulanıyor

Güncelleme:
CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, iktidarın 23 yıl aradan sonra Atatürk'ün ruhuna Mevlid-i Şerif okutma kararını eleştirdi ve bu konudaki samimiyetin sorgulandığını belirtti.

(EDİRNE) – CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, "Bildiğiniz üzere bugün ülkemizin dört yanında Atatürk'ün ruhuna Mevlid-i Şerif düzenleniyor. Ne oldu da bugüne kadar düşünülmemiş, bugüne kadar akıllarına gelmemiş" dedi.

Yazgan, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi'nde yaptığı konuşmada, iktidarın 23 yıl aradan sonra Atatürk'ün ruhuna Mevlid-i Şerif okutma kararı aldığını hatırlatarak, vatandaşların hükümetin bu konudaki samimiyeti sorguladığını söyledi.

Yazgan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bildiğiniz üzere bugün ülkemizin dört yanında Atatürk'ün ruhuna Mevlid-i Şerif düzenleniyor. Açıkçası şöyle bir şey söylemem lazım: Ne oldu da bugüne kadar düşünülmemiş, bugüne kadar akıllarına gelmemiş? 23 yıldır ülkeyi yöneten iktidar ki, biliyorsunuz onlar bu Mevlit işlerinde mahirdir, bugün bunu düşünmüş, bugün bunu yapmaya karar vermiş.

Biz Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti için yapılan her türlü olumlu girişime destek veririz, bu başka… İnsanların bu soruyu sorduklarını da biliyorum. Ama bu korku devletinde çok rahatça bunu dile getiremediklerini de görüyorum. Yalanlarla yaşamak, kendi kafana göre yeni yeni liderler üretmek, gerçekte 'dini bütünüm' deyip gerçek puta sarılmak onların kendi ilgi alanları olmuş."

Kaynak: ANKA / Yerel
