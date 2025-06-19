CHP'li Solmaz: Çorum Hastanesindeki Cihaz Sorunları Can Kaybına Neden Oldu

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM)- CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tomografi cihazı bozuk olduğu için Ankara Şehir Hastanesi'ne sevkedilen 14 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini belirterek, "Başta MR, tomografi ve ultrason olmak üzere randevu sorunu bizde hala kronik bir sorun, neden hala çözülemiyor? Bu görüntüleme cihaz sorunu hala bu kadar kişinin mağdur olmasına rağmen neden giderilememektedir" dedi.

CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, Hitit Üniversitesi ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan sorunlarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Solmaz, şunları söyledi:

"14 yaşındaki kardeşimizin vefat haberi, bizleri derinden üzmüştür. Allah'tan rahmet kederli ailesine de sabırlar diliyoruz. 14 yaşındaki kardeşimiz, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılmış, burada ilk müdahalesi ve operasyonu değerli hekimlerimizce yapılmıştır. Ancak acil servisteki, tomografi cihazının bozuk olması ve teknik yetersizlikler nedeniyle vakit kaybedilerek Ankara Şehir Hastanesi'ne sevki yapılmıştır. Acil Servis'teki tomografi cihazının çalışmaması, buna rağmen çözüm üretilmemesi ve bu elzem olaydan sonraki gün tamir edilerek çalışır hale getirilmesi kabul edilemez. Bu teknik aksaklık halen hastaneye başhekim bile atanamamasının etkisiyle de bir kronik sağlık sorununun göstergesi haline gelmiştir.

Şimdi bu bağlamda başı olmayan bir hastanenin daha başhekimi olmayan bir hastanenin aylardır bu krizi yönetemeyen bir hastanenin artık tahta kurularının basma haberlerini, otopark sorunlarının, çevre düzenlemesinin, peyzaj sorunlarının gündemden düşmeyişini biz Çorum ve Çorumluya yakıştıramaz hale geldiğimizden dolayı birtakım soruları da yöneltmekte fayda görüyoruz. Birincisi soracağımız sorulardan, bu krizi yönetmesi gereken ve acil çözüm bulunması noktasındaki karar mekanizması olan başhekimlik makamı aylardır neden ataması hala yapılmadan boş kalmıştır? Çorum'da başhekimlik kadrosunu dolduracak nitelikte ve yeterlilikte bir başhekim bulunamamakta mıdır?

"İlaç yazdırmak için en yakın illere gidiliyor"

Birçok poliklinikte yığılma var. Hangi saat giderseniz gidin polikliniklerin önü ana baba günü, onkoloji, çocuk nefrolojisi gibi bir çok branşta uzman bulunmuyor sevgili arkadaşlar bakın altını çizerek söylüyorum, onkoloji çocuk nefrolojisi gibi branşlar hala Çorum Hitit Üniversitesi Hastanemizde mevcut değil. Bugün nefrolojide tedavi görecek bir çocuğunuz varsa ve bu çocuğumuz direkt devletten ilaç kullanmak ve bu ilacı kullanmak zorundaysa Ankara ya da Samsun hastanelerinden birine gidecek, randevu alacak, randevu sırasını bekleyecek, ondan sonra gidecek randevu sırası gelince doktorun odasına girecek ilacını yazdıracak, bakın ilaç yazdırmak için bu prosedürü uygulayacak."

"Kadrolar yetersiz"

Başta MR, tomografi ve ultrason olmak üzere randevu sorunu bizde hala kronik bir sorun neden hala çözülemiyor? Yani bununla ilgili yetersizlik mi var? Çorum Erol Olçok Devlet Hastanesi'nde bu görüntüleme cihaz sorunu hala bu kadar kişinin mağdur olmasına rağmen giderilememektedir? Bu konuya özellikle cevap bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Solmaz, birçok branşta nitelikli profesör ve doçent kadrolarının da yetersizliğine dikkat çekti.