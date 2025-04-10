Trump: Çin ile anlaşma yapacağımıza eminim

Trump'tan Çin'le ilgili dalga geçer gibi açıklama
Altında yeni rekor kırıldı

Güvenli limanda "Trump" depremi! Altın bir kez daha rekor kırdı
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı

"Minguzzi" olayında çarpıcı operasyon! 5 kişi yakalandı
ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye geliyor

Tarih belli gibi! Donald Trump'tan "Türkiye" kararı

Tanal yapay zekaya tweet yazdırmak istedi, yaptığı yanlışla herkesi güldürdü

Tanal yapay zekaya tweet yazdırmak istedi, yaptığı yanlışla herkesi güldürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, X'te paylaşacağı bir tweeti önce yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye sormak istedi. Ancak Tanal, ChatGPT'ye soracağı soruyu yanlışlıkla doğrudan tweet attı. Tanal yanlışı fark eder etmez sildi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya platformu X'te paylaşmayı düşündüğü bir tweeti ChatGPT'ye yazdırmak istedi. Ancak Tanal, soruyu ChatGPT'ye değil doğrudan X hesabından paylaştı. Tanal, soruyu X hesabından paylaştığını fark eder etmez attığı tweeti sildi.

TANAL, CHATGPT'YE SORACAKKEN TWİT ATTI

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya platformu X'te ilginç bir olaya imza attı. Tanal, X'de atacağı tweeti ChatGPT'ye sordu. ChatGPT'ye yazdığını zanneden Tanal, sorusunu X hesabı üzerinden paylaştı.

"SERT BİR ŞEKİLDE MESAJ YAZ"

Tanal, sorusunda şunları kaydetti: "Bu çocukları bayramda cezaevinde tutarak hem bayramını hem tatillerini zehir ettiniz hukuk bu mu bunu sert bir şekilde mesaj yaz."

CHP'li Milletvekili Tanal, Tweeti Yanlışlıkla Paylaştı

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

yapay zeka bile inanmıyor kabul etmiyor dediklerinizi

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErtan Baykal:

komik olmuş.

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatandaş:

iki kelimeyi yazamıyor, yapay zekaya soruyor.. cehapeli işte

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıShef :

İş iyice komediye döndü. Ülkemde adam akıllı bir muhalefet istiyorum. Adam akıllı bir rakip, acaba hangisi daha iyi olur diye kafa yoracağımız adaylar istiyoruz. Karşımıza Zelenskiy’ler çıkıyor. Bu millet düşündüğünüzden daha ferasetlidir, öyle düşündüğünüz gibi her gelene evet diyen bir millet yok karşınızda

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıShef :

İş iyice komediye döndü. Ülkemde adam akıllı bir muhalefet istiyorum. Adam akıllı bir rakip, acaba hangisi daha iyi olur diye kafa yoracağımız adaylar istiyoruz. Karşımıza Zelenskiy’ler çıkıyor. Bu millet düşündüğünüzden daha ferasetlidir

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCHP Savar:

cehape nin aklı bu kadar işte kendilerini iyi özetlemiş

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.