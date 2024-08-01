CHP'li Milletvekili Cerattepe'deki Maden Çalışmalarının Durdurulmasını İstedi

UĞUR İSTANBULLU

(ANKARA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı önünde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, "Rize İdare Mahkemesi'nin 'ÇED Olumlu Kararının İptaline' ilişkin vermiş olduğu hükmü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunduk ve umuyoruz ki bakanlık gereğini yapacaktır. Önümüzdeki 30 gün süre içerisinde Cerattepe'de devam eden cinayet ve bu maden katliamına son verecektir" dedi.

Rize İdare Mahkemesi'nin, Artvin Cerattepe'de 2017'den beri madencilik faaliyeti yürüten firmanın "ihlali kaldıracak nitelikte ÇED olumlu kararının iptaline" karar vermesinin ardından, hukuksal olarak firmanın Cerattepe'de yürüttüğü madencilik faaliyetlerini sonlandırarak bölgeyi terk etmesi gerekiyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ise verilen kararı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na teslim ederek bakanlık önünde konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bayraktutan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Artvin ili Cerattepe mevkisinde sürdürülen maden çalışmalarına dair Rize İdare Mahkemesi'nin ÇED Olumlu Kararının İptaline ilişkin vermiş olduğu hükmü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunduk ve umuyoruz ki bakanlık gereğini yapacaktır. Önümüzde 30 gün bir süre var, 30 gün süre içerisinde Cerattepe'de devam eden cinayet ve bu maden katliamına son verecektir. Bunu yakından takip edeceğiz. Tüm Kamuoyunun bunu bilmesini diliyorum ve süreci yakinen takip edeceğimizi Artvin'in Milletvekili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın önünden haykırıyorum. "