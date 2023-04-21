- CHP'li ilçe başkanından su sondajı karşılığında oy teklifi

IĞDIR - Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesi CHP'Lİ ilçe başkanı, ilçeye ziyarete giden Ak Parti milletvekili adayına ilçeye su sondajı yapması karşılığında oy teklif etti.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine sayılı günler kala Iğdır'da CHP'Lİ Karakoyunlu ilçe başkanı Cafer Dalga'nın konuşması gündeme bomba gibi düştü. Dalga Karakoyunlu ilçesine ziyarete giden Ak Parti milletvekili adayı Cantürk Alagöz'ün önünü kapattı. İlçe başkanı iş adamı olan milletvekili adayından ilçeye iki su sondajı vurması karşılığında ilçeden 480 ile 600 oy vereceğini belirtti. İlçe başkanı konuşmasında; "Eğer karakoyunlu'ya 2 tane sondaj vurdunuz, sadece şahsım size 500 tane 600'e yakın 480 tane sadece şahsım verecem. Beyler hepiniz duyun. Sadece şahsım CHP ilçe başkanıyım. Ha vekilim var mı yok mu kime verecem, vermiyecem o ayrı mesele. Sadece milletvekilliğinde bu Karakoyunlu'da 540 veya 500 yada 480 oy size namus borcum olsun. Ancak iki sondaj vurmanız kaydı ile" dedi.

İlçe başkanı görevden alındı

Yapılan konuşmanın ortaya çıkması sonrası CHP il başkanlığı ilçe başkanın görevden alındığını belirten bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada ; "19.04.2023 tarihinde, AKP milletvekili adayının Karakoyunlu ilçemizi ziyareti esnasında, CHP Karakoyunlu İlçe Başkanı partimizin temel ilkelerine aykırı açıklamalarda bulunmuştur. Yerel basına yansıyan görüntülerde de görüleceği üzere söz konusu şahsın talihsiz açıklamaları sadece kendisini bağlamaktadır.Bu sebeple parti tüzüğümüzün ilgili maddelerine dayanaraktan İl Yönetim Kurulunun kararı ile Karakoyunlu İlçe Başkanı görevinden alınmıştır.Bilgilerinize sunarım" denildi.

Sosyal medyaya düşen görüntüler sonrasında sosyal medya kullanıcıları sondajı yapmanın kaymakamlık görevi olduğunu belirtirken bazı kullanıcılarda ilçe başkanın canı gönülden partisine bağlı olmadığını belirtti.