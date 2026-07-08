CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü'den Bakan Tekin'e 'Kurtuluş Savaşı' Tepkisi

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Kurtuluş Savaşı" ifadesinin müfredattan çıkarılacağı yönündeki açıklamasına tepki göstererek, "Ders kitaplarımızdan Kurtuluş Savaşı'nı silmeye çalışanlar, ancak ve ancak o şanlı savaşın mağlupları, kaybedenleri ya da onların günümüzdeki işbirlikçileri olabilir" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Kurtuluş Savaşı" ile ilgili açıklamaları ve son dönemdeki tutuklamalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bugün cezaevlerinde 1334 hasta hükümlünün insani şartlar altında tahliye edilmeyi beklediğini belirten Gümrükçü, şunları kaydetti:

"Hal böyleyken, Resmi Gazete kararıyla yalnızca Madımak katliamı hükümlüsünün affedilmesi manidardır. Bu karar; özünde laik Cumhuriyete, inanç özgürlüğüne ve sanatçılara karşı yapılmış barbarca bir saldırının failini aklama çabasıdır. Hastalık bahane edilerek ve Cumhurbaşkanlığı yetkisi suiistimal edilerek gerçekleştirilen bu af, laiklikle ve Cumhuriyetle açıkça hesaplaşma arzusudur."

"MADIMAK FAİLİNE ÖZGÜRLÜK, HKP KURUCUSU VE SİYASİ HİCVE TUTUKLAMA!"

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) kurucu lideri Nurullah Efe Ankut ile komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklandığına dikkat çeken Gümrükçü, "Sadece siyasi hiciv yaptığı ve insanları güldürdüğü için bir komedyen, Deniz Göktaş tutuklanmıştır. HKP kurucu lideri Ankut ise bir siyasetçi olmanın gereğini yerine getirip muhalefet ettiği ve eleştirdiği için cezaevine gönderilmiştir. Bu iki uç örnek; mevcut iktidarın zihniyetini, cezaevlerini kimlerle doldurmak istediğini ve kimleri afla dışarı çıkarmaya can attığını net bir şekilde gözler önüne sermektedir. Ayrıca bu ve benzeri tutuklamalar ülkemizde hukuk güvenliğinin kalmadığının, adil yargılanma hakkının ortadan kaldırıldığının, tutuklamaların keyfi olduğunun da göstergesidir" dedi.

"KURTULUŞ SAVAŞI'NI SİLMEYE ÇALIŞANLAR O SAVAŞIN MAĞLUPLARIDIR"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in okul kitaplarından "Kurtuluş Savaşı" ifadesini kaldıracakları yönündeki açıklamalarına tepki gösteren Gümrükçü, şu ifadeleri kullandı:

"Bu karanlık zihniyetin amacının ne olduğunu çok iyi biliyoruz ve bu gerici politikalara asla izin vermeyeceğiz. Şanlı tarihimizden, ders kitaplarımızdan Kurtuluş Savaşı'nı silmeye çalışanlar, ancak ve ancak o şanlı savaşın mağlupları, kaybedenleri ya da onların günümüzdeki işbirlikçileri olabilir. 'Neden kurtuluyoruz' diye soranlar duysun ki, Kurtuluş Savaşı emperyalist işgalden kurtuluş savaşıdır. En büyük antiemperyalist başkaldırıdır. Sömürgeciliğe karşı direniş ve savaştır. 'Kurtuluş Savaşı' teriminin kaldırılmasının 'pedagojik sadeleştirme' veya 'bilişsel yükü azaltma' olarak savunulması çok açıktır ki gerçek niyeti maskeleyen örtülü bir kisvedir. Unutmasınlar ki Atamızın da dediği gibi 'Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir; yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.' Biz bu hakikatin çarpıtılmasına, tarihimizin karartılmasına asla geçit vermeyeceğiz."

"KURTULUŞ SAVAŞI RUHU CHP ÖNDERLİĞİNDE SÜRECEK"

İzmir'in tarihi misyonuna ve CHP'nin kararlılığına da vurgu yapan Gümrükçü, şunları kaydetti:

?"Kurtuluş Savaşı'nın askeri ayağı, 9 Eylül 1922'de İzmir'imizin düşman işgalinden kurtarılmasıyla şanla, şerefle sona ermiştir; ancak ruhu ölmemiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister' sözü rehberimizdir. Laikliğe, Atatürk ilke ve inkılaplarına karşı yapılacak açık veya gizli her türlü gerici saldırıya karşı, Cumhuriyet Halk Partisi önderliğinde o şanlı ruhun fikir ve eylem mücadelesi kararlılıkla sürdürülmektedir. 'Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' inancıyla, bu topraklarda Cumhuriyet, laiklik ve demokrasi mücadelesinden asla ve asla vazgeçmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA