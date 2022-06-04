CHP'li Başarır'ın Çorum'da Dinlediği Nakliyeci: "Yıl Başından Önce 80 Tane Lastik Aldım, 2 Bin 200 Liradan. Şu An Almış Olduğum Lastik, 8 Bin Lira.... - Haberler

ERKAN KARACA

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Çorum'da dinlediği nakliyeci; "Yıl başından önce 80 tane lastik aldım, 2 bin 200 liradan. Şu an almış olduğum lastik, 8 bin lira. Sen koskoca Cumhurbaşkanı'sın. Sen benim oyumla, sen benim vergimle geldin. Ayıptır, günahtır" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Çorum'da; Kamyon Garajı'nı ziyaret ederek, nakliyecilerin sorunlarını dinledi.

Nakliyeci Rahmi Baş, "63 yaşındayım. 40 yıllık şoförüm. 1974'ten beni kendi işimi kendim yapıyorum. Böyle bir dünya, böyle insanlar, böyle Müslümanlık görmedim. Kimseden de korkum yok. Yıl başından önce 80 tane lastik aldım, 2 bin 200 liradan. Şu an almış olduğum lastik, 8 bin lira. Sen koskoca Cumhurbaşkanı'sın. Sen benim oyumla, sen benim vergimle geldin. Ayıptır, günahtır" dedi.

Başarır, kendisine sorunlarını anlatan nakliyeci Rıza Çelik'e; "Biz ne yaparız gelir gelmez? ÖTV'yi kaldırırız mazottan. Lastikte bunu kaldırırız. Siz en azından rahatlarsınız. Bizim yapmamız gereken bir şey daha var. Türk parasının değerini artırmak. Bunu yapmadığımız sürece, sen Sinop'tan İstanbul'a 27 bin lira nakliye ücreti almak zorunda kalırsın. Yarın 30 lira olacak mazot" dedi.

ANKA / Yerel