CHP'li Ateş: Afşin'de Çiftçi Perişan Durumda. Ürünler Tarlada Kurumaya Başladı

Haber: Kurtuluş KARAASLAN

(KAHRAMANMARAŞ) – Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Adatepe Barajı'ndan tarım arazilerine su taşıyan sulama hatlarında sık sık arıza meydana geldiğini belirten CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, bölgede inceleme yaptı. Ateş, barajdaki doluluk oranının yüzde 100 seviyesine yaklaşmasına rağmen tarlalarda susuzluktan dolayı ürünlerin kuruduğunu söyledi.

CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Adatepe Barajı ile ilgili vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine bölgede inceleme yaptı.

Hatlarda sürekli arızalar yaşandığını ve çiftçilere düzenli su verilmediğini iddia eden Ateş, Adatepe Barajı'ndan gelen iki ayrı sulama hattı olduğunu aktardı. Esence Mahallesi yakınlarından geçerek Elbistan yönüne ilerleyen birinci etap hattının tamamlanmasına karşın düzenli olarak su taşımadığını ileri süren Ateş, "Neredeyse her hafta veya 10 günde bir borularda patlak ya da farklı bir arıza meydana geliyor. Arıza yaşandığında su kesiliyor, hat boşaltılıyor ve ekipler onarım yapıyor. Ancak onarımın ardından kısa süre içinde başka bir noktada yeni bir arıza ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Birinci etap hattında CTP boruların kullanıldığının ileri sürüldüğünü aktaran Ateş, boruların teknik şartnameye göre 16 bar basınca dayanıklı olması gerektiğini söyledi. Bölgedeki çiftçilerin ve vatandaşların "boruların 10 bar basınca dahi dayanamadığı"nı söylediğini dile getiren Ateş, ikinci sulama hattında da benzer bir arıza bulunduğunu belirtti. Ateş, hattın içindeki suyun tamamen boşaltılmasının ardından ekiplerin boruya girerek onarım yapmasının beklendiğini kaydetti.

Bölgenin bu yıl yoğun yağış aldığını ve barajların doluluk oranının yüzde 100 seviyesine yaklaştığını belirten Ateş, buna rağmen çiftçinin ürünlerinin susuzluk nedeniyle kuruduğunu söyledi. Pancar, mısır, ayçiçeği ve buğday ekili arazilerin yeterli suyu alamadığını aktaran Ateş, çiftçilerin buğday tarlalarına yalnızca bir kez ve düzensiz şekilde su verilebildiğini söylediğini kaydetti.

Ateş, Adatepe Barajı'nın birinci ve ikinci etaplarının geçen yıl önemli bir yatırım olarak kamuoyuna duyurulduğunu hatırlatarak, sistemin bugün düzenli şekilde çalışmadığını savundu. Ateş, "Afşin'de çiftçi perişan durumda. Ürünler tarlada kurumaya başladı." dedi.

Bir çiftçi ise tepkisini, "Bu yıl zarar edeceğiz. Yapacak başka bir şeyimiz kalmadı. Ürünlerimizi sulayamıyoruz. Tarlalara gerekli suyu veremiyoruz. Sistem bazen iki gün çalışıyor, ardından üç gün, bir hafta veya 10 gün boyunca arızalı kalıyor." sözleriyle dile getirdi.

Yaklaşık 200 dönüm pancar ektiğini belirten bir çiftçi, yaşadığı mağduriyeti, "Parayı peşin olarak yatırıyoruz. Sayaç kartımız cebimizde duruyor ama su gelmedikten sonra bu kartın ne faydası var? Yaklaşık 200 dönüm pancarım bulunuyor. Tarlama bir damla bile su ulaşmadı. Yaklaşık 100 bin lira ödeme yaptım ancak ürünümü sulayamadım" sözleriyle dile getirdi.

Kaynak: ANKA