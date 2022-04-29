CHP Kadirli İlçe Başkanı Mehmet Döğüşçü: Siyaset Kadirli Devlet Hastanesi'nin Sırtından İnmiyor

KADİRLİ, OSMANİYE (ANKA) -

BURHAN DEMİRCİOĞLU

CHP Kadirli İlçe Başkanı Mehmet Döğüşçü, Kadirli Devlet Hastanesi'ndeki kadro yetersizliğine dikkat çekerek, "Kadirli Devlet Hastanesi'nde şu anda göğüs hastalıkları mütehassısımız yok, kardiyoloji yok… Beyin cerrahımız yok, enfeksiyon uzmanımız yok. Acil uzmanımız da atanmış ama henüz göreve başlamamış… Siyaset Kadirli Devlet Hastanesi'nin sırtından inmiyor" dedi.

Mehmet Döğüşçü, Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Kadirli Devlet Hastanesi önünde bugün yaptığı açıklamada, kadro yetersizliği nedeniyle hastanedeki kalitesiz hizmetin vatandaşı mağdur ettiğini belirtti.

"SİYASİLERİN MÜJDE İLE BİLDİRDİĞİ ATAMASI YAPILAN DOKTORLARIMIZIN DA ÇOK UZUN SÜRE KALMADIĞI AŞİKAR"

Döğüşçü, şunları söyledi:

"Bugün, uzun dönemden beri Kadirli'de kanayan yaraya, zirveye çıkmış bir yaraya dikkat çekmek için huzurlarınızdayız. Kadirli Devlet Hastanesi'nde şu anda göğüs hastalıkları mütehassısımız yok, kardiyoloji yok. Her çarşamba geliyor kardiyolog, ama heyet raporu almak isteyenler için heyete girmeye geliyor. Beyin cerrahımız yok, enfeksiyon uzmanımız yok. Acil uzmanımız da atanmış ama henüz göreve başlamamış. Siyasilerin müjde ile bildirdiği ataması yapılan doktorlarımızın da çok uzun süre kalmadığı aşikar.

MR cihazı haftanın belli günleri çalışıyor, belli günleri ne hikmetse bozuluyor. Kalp hastalarının raporları dahiliye doktorlarına imzalatılmaya çalışılıyor. Kalp hastalarının raporlarını kalp mütehassısı imzalar. Sağlık Bakanlığı'mızın bir sloganı var 'kesintisiz sağlık hizmeti'. 'Hasta her ne şikayetiyle gelirse gelsin gittiği hastanede o şikayetini giderecek kadrolar mevcuttur' deniyor. Kadirli'ye baktığınızda, Osmaniye ili genelinde, Adana'da, Maraş'ta hatta ve hatta Antep'e, sevklerden dolayı, 'Kadirli kaç nüfuslu? Kadirli'de hastane yok mu? Kadirli'de doktor yok mu? Niye herkes buraya sevk ediliyor' diye sözler söyleniyor.

"SİYASET KADİRLİ DEVLET HASTANESİ'NİN SIRTINDAN İNMİYOR"

İş yapan personeller mutsuz. Burası siyasi iktidarın işe sokma, samanlık gibi, arpalık gibi… Kadrosu burada olup diğer kurumlarda boş oturanlar var. Kadrosu burada olup hastaneye uğramayanlar var. Eşinin üzerinden ticaret yapan, akşama kadar ticarethanede oturanlar var. Protokol sayılarına baktığımız zaman, nüfus oranlarına baktığımız zaman buranın rakamları yerlerde geziyor. Siyaset, Kadirli Devlet Hastanesi'nin sırtından inmiyor. Sendikasına göre, siyasi görüşüne göre, görevi öğrenen memurlar bir başka yere gidiyor. Siyaseten gelen memurlar vatandaşa ve doktorlara üst perdeden bakıyor. Çünkü niye; emeğiyle hakkıyla gelmeden, siyaseten gelen bir yer. Kimsenin ucuz siyasi hesaplarla siyaseti memur tayini, doktor tayini, hastaneye adam sokmaya indirgemeleri sonucunda Kadirli'nin geriye dönüp bir köy olmasına izin vermeyeceğiz. Bizim nüfusumuz 150 bin. Andırın'ı, Sumbas'ı düşünün; koskoca bir şehir, gelinen noktada hastanede hizmet yok.

"KADİRLİ'Yİ KÖYE ÇEVİRMELERİNE BEN VE CUMHURİYET HALK PARTİSİ İZİN VERMEYECEĞİZ"

Kalp krizi geçirdin, nereye gideceksin, devlet hastanesine gideceksin. Kardiyolog var mı? Yok. Çocuk damdan düştü, balkondan düştü, acil getirdin buraya, beyin cerrahı var mı? Yok. Osmaniye'ye gidene kadar bir saniye bir saniye. Onun için yetkililerin dikkatini çekmek istiyorum. Kadirli halkı hakkı olanı almalıdır. Çünkü Kadirli bu ülkede ve bu bölgede sembol bir şehirdir. Kadirli'yi köye çevirmelerine ben ve Cumhuriyet Halk Partisi izin vermeyeceğiz."