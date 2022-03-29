CHP Eskişehir milletvekilleri Başkan Küpeli'yi ziyaret etti

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü ziyaret etti.

CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'ye 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Yeni dönemde Başkan Küpeli ve ekibine başarılar dileyen Çakırözer ve Süllü, Eskişehir OSB'nin şehre katkısının çok büyük olduğunu aktardı. Eskişehir OSB yönetimin şehre ve bölgeye yeni yatırımcı kazandırmak adına ciddi çalışmalar yürüttüğünü aktaran Çakırözer ve Süllü, şehir ve ülke ekonomisine, istihdamına ve refahına katkı sunan sanayicilerin her zaman yanlarında olduklarını ilettiler.

"Gayemiz ekonomiyi büyütmek ve yeni istihdam alanları oluşturmak"

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli şehrin kalkınması, sanayinin büyümesi için yoğun gayret gösterdiklerini aktararak, yeni dönemde yürütecekleri çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Son 2 yıldır OSB'de arsa tahsis rekorları kırdıklarını belirten Başkan Küpeli, "Yönetim olarak son 4 yılda 442 adet futbol sahası büyüklüğüne karşılık gelen 3 milyon 154 bin metrekarelik alanı yeni sanayi yatırımlara tahsis ettik. Eskişehir'e ve OSB'ye yeni ve önemli yatırımlar kazandırmak için sürekli çalışıyoruz. Eskişehir OSB'nin genişlemesi ve yeni sanayi alanlarını açmak için çok yoğun bir çaba içindeyiz. Önemli yerli ve yabancı yatırımcı firmalarla görüşmelerimiz sürüyor. Amacımız, gayemiz şehir ekonomisini büyütmek, yeni iş ve istihdam alanları oluşturup şehrimizin ekonomisine daha fazla katkı sunmak" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel