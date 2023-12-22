CHP'de 9 ilin belediye başkan adayları belirlendi

CHP Sözcüsü Yücel: "126 seçim bölgesinde adaylar belirlendi"

CHP'de 3'ü büyükşehir olmak üzere 9 ilin belediye başkan adayı belli oldu

ANKARA - CHP Sözcüsü Deniz Yücel, 126 seçim bölgesinde adayların belirlendiğini açıkladı.

Yücel, İsmail Sonkaya'nın Konya, Ferdi Zeyrek'in Manisa, Cevat Öncü Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak belirlendiğini belirtti. Yücel, Muharrem Erkek'in Çanakkale, Selahattin Ekicioğlu'nun Kırşehir, Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın Bartın, Turgay Sevindi'nin Amasya, Faruk Demir'in Ardahan ve Eyüp Kahveci'nin ise Kütahya Belediye Başkan Adayı olduğunun karar altına alındığını duyurdu.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantısının ardından partisinin Genel Merkez binasında basın toplantısı düzenledi.

"126 seçim bölgesinde adaylar belirlendi"

Yücel, PM toplantısında 160 seçim çevresi görüşmelerinin yapıldığını belirterek, "Bu 160 seçim çevresinin 35'inde ön seçim kararı alındı. 126'inde ise anketler, kamuoyu yoklamaları, örgüt görüşleri, bölge milletvekilleri Parti Meclis üyeleri ve o seçim çevrelerinde görevlendirilen heyetlerimizin MYK ve PM'ye sunmuş olduğu raporlar doğrultusunda adaylar belirlendi" dedi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, İsmail Sonkaya'nın Konya, Ferdi Zeyrek'in Manisa ve Cevat Öncü'nün ise Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı; Muharrem Erkek'in Çanakkale, Selahattin Ekicioğlu'nun Kırşehir, Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın Bartın, Turgay Sevindi'nin Amasya, Faruk Demir'in Ardahan ve Eyüp Kahveci'nin ise Kütahya Belediye Başkan Adayı olduğunun karar altına alındığını açıkladı.