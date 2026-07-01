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CHP'de 26 İl Başkanının Görevden Alınması… Mardin'de 8 İlçe Başkanı İstifa Etti

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CHP'nin 26 il başkanını görevden almasına tepki gösteren Mardin'deki 8 ilçe başkanı istifa etti. İstifa edenler, seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'in yanında olduklarını ve örgüt iradesini savunduklarını açıkladı.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - CHP'nin 26 il başkanının görevden alınmasına tepki gösteren Mardin'deki 8 ilçe başkanı istifa etti. İstifa edenler adına açıklama yapan CHP Mazıdağı İlçe Başkanı Neytullah Akpolat, "CHP mekanların değil, örgütün partisidir. Gücünü üyelerinden, delegelerinden ve halktan alır. Bizler Mardin'in seçilmiş ilçe başkanları olarak ortak irademizi bir kez daha ilan ediyoruz. Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde yürütülen mücadeleye sahip çıkmaya, Mardin örgütünün onurunu ve emeğini savunmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Mardin'in Artuklu, Kızıltepe, Savur, Dargeçit, Derik, Mazıdağı, Ömerli ve Midyat CHP ilçe başkanları, partinin 26 il başkanın görevden alınmasına tepki amacıyla görevlerinden istifa etti.

MYK kararıyla görevden alınan 26 il başkanı arasında yer alan Azad Kılınçaslan, "dün iktidarın yargı kolları tarafından CHP'ye atanan sözde genel başkan ve MYK'sı tarafından görevden alındığını" söyledi.

Kılınçaslan, şunları kaydetti:

"Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, Mardin iline Kemal Kılıçdaroğlu döneminde ikinci kez kayyum ataması yapılmıştır. Butlancıların verdiği bu karar ben ve ailem için bir gurur madalyasıdır. Yola çıktıklarımızı yarı yolda bırakmadığımız için, 38. Olağan kongrede değişimden ve partinin arınmasından yana olduğumuz için bugün görevden alınmış bulunmaktayız. Biz her zaman dik durduk, dik duracağız. Dik duran genel başkanımız ve liderimiz Sayın Özgür Özel'in yolunda ilerlemeye devam edeceğiz."

"SEÇİLMİŞ GENEL BAŞKANIMIZ ÖZGÜR ÖZEL'İN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

CHP Mazıdağı İlçe Başkanlığı'ndan istifa eden Neytullah Akpolat da şunları kaydetti:

"38. Olağan Kurultay dahil 13 seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini değiştirme isteğimiz nedeniyle Mardin'in ilçe başkanları olarak partimizin örgüt iradesini yok sayan, kurultayda delegelerimizin ortaya koyduğu demokratik tercihi görmezden gelen ve örgütümüzün emek mücadelesini hedef alan hiçbir anlayışı kabul etmiyoruz. CHP'nin meşru yönetimi delegelerimizin özgür iradesiyle seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel ve Parti Meclisimizdir. Bizim duruşumuz nettir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel'in yanında olmaya devam edeceğiz."

Bu kararı siyasi ve örgütsel açıdan kabul etmiyor, İl Başkanımız Azad Kılınçaslan ve il yönetimimizin yanında olduğumuzu en güçlü şekilde ifade ediyoruz. Bizim seçilmiş İl Başkanımız Azad Kılınçaslan'dır. CHP mekanların değil, örgütün partisidir. Gücünü üyelerinden, delegelerinden ve halktan alır. Bizler Mardin'in seçilmiş ilçe başkanları olarak ortak irademizi bir kez daha ilan ediyoruz. Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde yürütülen mücadeleye sahip çıkmaya, Mardin örgütünün onurunu ve emeğini savunmaya kararlıyız. Örgütümüzü yok sayan bu anlayışlara boyun eğmeyecek, CHP'nin demokratik değerlerini ve değişim iradesini sonuna kadar savunacağız. İlçe başkanları olarak görevimizden istifa etmiş bulunmaktayız."

Kaynak: ANKA
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