CHP Bursa İl Başkanı: Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi hala açılmadı

ZEHRA DEĞİRMENCİ / SİBEL KAHRAMAN

(BURSA) - CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından mart ayında 3 ay içinde açılacağı söylenen Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin 6 ay geçmesine rağmen hala açılmadığını belirterek "Bursa'da yatak sayısının yetersizliği ve vatandaşların randevu alamamasından dolayı Bursa'da sağlıkta ciddi sorunlar yaşanmaya başlandı" dedi.

Bursa'da temeli 2016 yılında atılan ve 2017 yılında inşaatına başlanan Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi için son olarak 28 Mart'ta Bursa'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tamamladık, 3 ay sonra kurdelesini kesip hizmete açacağız" demişti. Ancak aradan geçen zamana rağmen Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi henüz hizmete açılmadı, inşaat çalışmaları ise devam ediyor.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da hala hizmete girmeyen Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin şantiye alanına giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Şantiye alanında konuşan Yeşiltaş, şunları söyledi:

"Bursa'da sağlıkta ciddi sorunlar yaşanmaya başlandı"

"Bursa Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin önündeyiz. Burası 2016 yılında dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ tarafından temeli atıldı ve o günden sonra altı tane Sağlık Bakanı değişmesine rağmen hala burası bitirilmiş değil. Şehir Hastanesi'nin açılmasıyla birlikte şehir merkezinde bulunan Memleket Hastanesi, Zübeyde Hanım Doğum Hastanesi ve Türkan Akyol Göğüs Hastanesi'nin yıkılmasıyla birlikte Bursa'da sağlığa ulaşımda ciddi sorunlar yaşanmaya başlandı. Şehir Hastanesi şehrin merkezinden çok uzak olduğu için ulaşılabilirlik anlamında bir sorun var. Aynı zamanda artık hastanenin yetersizliği, yatak sayısının yetersizliği ve vatandaşların randevu alamamasından dolayı Bursa'da sağlıkta ciddi sorunlar yaşanmaya başlandı.

"Dışarıdan bitmiş gibi görünüyor, içeride kaba inşaat devam ediyor"

Bu hastanenin bitirilmesiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunun takipçisi olacağımıza ve 28 Mart'ta Bursa'ya gelen Cumhurbaşkanımızın üç ay içerisinde bu hastanenin bitirilip açılacağını söylemesi üzerine şimdiye kadar altı ay geçmesine rağmen hala hastanenin açılmadığı ve dışarıdan bitmiş bir görüntü görsek de hastanenin içerisinde hala katlarda kaba inşaat şeklinde durduğunu biliyoruz. Bundan dolayı Sağlık Bakanlığı'nı ve yetkilileri uyarıyoruz. Artık vatandaşlarımızın Bursa'da sağlık hizmetine, yani yaşamsal haklarını elde edebilmek için hızlı bir şekilde ulaşması gereken sağlık hizmetlerine ulaşması adına gerekeni yapın. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bunun takipçisiyiz. Bir an önce Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin ve Memleket Hastanesi'nin açılmasıyla ilgili takiplerimizi sürdüreceğiz. Hastanelerin açılması yönünde tüm yetkilileri uyarıyoruz."