Haberler

CHP Ayvalık İlçe Başkanı Bacan'ın yönetimi ilk toplantıda görev dağılımı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Ayvalık İlçe Başkanı Bacan'ın yönetimi ilk toplantıda görev dağılımı yaptı
Güncelleme:
+13 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Merkezi tarafından Ayvalık İlçe Başkanlığına getirilen Gökay Bacan başkanlığındaki yeni yönetim, ilk toplantısında görev dağılımını yaptı. Toplantıda Aleyna Erol ilçe sekreteri, Tolga Yakar ilçe saymanı olarak görevlendirildi.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - CHP Genel Merkezi tarafından Ayvalık İlçe Başkanlığı görevine getirilen Gökay Bacan başkanlığındaki yeni yönetim, ilk toplantısında görev dağılımını yaptı. Bacan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Hiç kimseye kırgın ve küskün değiliz. Biz hiçbir yere gitmedik, başladığımız yerdeyiz. Hiç kimseyi de gittiği için sorgulamıyoruz" dedi.

CHP Ayvalık İlçe Yönetim Kurulu, ilçe başkanlığında ilk toplantısını yaparak üyelerin görev ve sorumluluklarını belirledi. Görev dağılımına göre Aleyna Erol ilçe sekreteri, Tolga Yakar ilçe saymanı, Nurcihan Vural ilçe eğitim sekreteri, Alev Kazaner ilçe bilişim sorumlusu oldu.

İsmet Özer örgüt ve örgütlenme; Berat Kaan Bahadır hukuk ve seçim işleri; Hayrettin Bulut idari ve mali işler ile ekonomi; Filiz Uluer sivil toplum, sendika ve meslek örgütlerinden sorumlu olarak görevlendirildi. Tayfun Gürcan yerel yönetimler, eylem ve etkinlikler; Seyhan Aracı kadın ve gençlik kolları; Ülkay Yanar aile, sağlık ve sosyal işler; Halil Özaydın kırsal ve mahalle muhtarlarından sorumlu oldu.

Hüseyin Merih Onay odalar, esnaf ve iş insanları; Seda Şişko çevre, kültür ve sanat ile insan ve hayvan hakları; Özkan Ardıç basın ve yayın, spor kulüpleri ve etkinlikler; Yavuz Tansel ise halkla ilişkiler, sosyal ve emekli politikalarından sorumlu olarak görev aldı.

BACAN: HİÇ KİMSEYE KIRGIN VE KÜSKÜN DEĞİLİZ

Toplantının ardından açıklama yapan CHP Ayvalık İlçe Başkanı Gökay Bacan, yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, "103 yıllık koca çınarın gölgesi altında ben ve tüm arkadaşlarım bu güzel şehrimizin her köşesine hizmet etmeyi ve her insanımıza ulaşmayı görev edindik" dedi.

Farklı siyasi düşüncelere ve vatandaşların özgür iradesine saygı duyduklarını belirten Bacan, "Hiç kimseye kırgın ve küskün değiliz. Biz hiçbir yere gitmedik, başladığımız yerdeyiz. Hiç kimseyi de gittiği için sorgulamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
ATM'lerde bir devir kapanıyor!

ATM'lerde bir devir kapanıyor!
Sayıştay Sinop Belediyesi'ne 'zimmet' yazdı: Para tahsil edildi, idarenin kayıtlarına hiç girmedi

Belediye personeli zimmetine para geçirmiş!
Beyaz bir çiftin siyahi bebeği dünyaya gelince olanlar oldu

Doğurduğu bebeği görünce şoke oldu

İsveçli oyun şirketi Paradox'tan skandal Atatürk kararı: Discord'da profil fotoğrafını yasakladılar

İsveçli oyun şirketinden skandal Atatürk kararı: Profili yasakladılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bandırma’da yürek yakan kaza! Anne, kızı ve doğmamış bebeği hayatını kaybetti

Bu araçtan kimse sağ çıkamadı! Doğmamış bebek de kurbanlar arasında
'Masöz aranıyor' ilanıyla fuhuş tuzağı iddiası! İstanbul'da 6 masaj salonu mühürlendi, 15 şüpheli adliyeye sevk edildi

"Masöz aranıyor" ilanına başvurdular, karşılarına o soru çıktı
ABB Meclisi'nde yeni tablo! Peş peşe istifalar sonrası dengeler değişti

ABB Meclisi'nde yeni tablo! Peş peşe istifalar sonrası dengeler değişti
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim

Yeni Parti'ye mi katılacak? Mansur Yavaş kararını duyurdu
Zelenski açıkladı: Türkiye ile Ukrayna arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı

Zelenski açıkladı! Türkiye ile Ukrayna arasında kritik anlaşma
Karaman'da karı koca evde ölü bulundu! Kimyasal madde kokusu alınınca 11 katlı site boşaltıldı

Karı koca evde ölü bulundu! O koku fark edilince site boşaltıldı
Tansiyonu yükselince öğrendi, 6 yıl diyalize girdi! Kader Erden 18 yıldır nakil böbrekle yaşıyor

Üç kez boynu bükük döndü, dördüncü çağrı hayatını değiştirdi