Ceylanpınar'da Yangın Korkusu: Vatandaşlar Seferber Oldu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir evde nedeni bilinmeyen yangınlar çıkarken, yüzlerce vatandaş dua ve namaz ederek yangının durmasını sağladı. Maden Mahallesi'ndeki olayda, evdeki eşyaların kendi kendine tutuşması üzerine aile yardıma ihtiyaç duydu.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yüzlerce vatandaş, kendi kendine yanan ev için seferber oldu. Gece boyunca saatlerce nöbet tutan vatandaşlar, dua edip namaz kıldı. Vatandaşların dua ve namazının ardından evdeki yangınların durduğu belirtildi.

Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Maden Mahallesi'ndeki 8 kişilik bir ailenin evinde, yaklaşık bir haftadır nedeni henüz belirlenemeyen yangınlar çıkıyordu. Gün içerisinde defalarca evindeki eşyaları tutuşan aile, evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Dışarı çıkarttıkları eşyaları da kendi kendine tutuşan ailenin gece yatmak için sığındığı komşularında da yangınlar başladı.

Dışarıda yatmak zorunda kalan aile için yüzlerce kişi seferber oldu. Bölgenin tanınmış insanlarından biri olan Seyit Cuma El Tufehi'nin çağrısı üzerine evin önünde toplanan kalabalık, saatlerce dua edip namaz kıldı. Dua ve namazların ardından evdeki eşyaların bir daha tutuşmadığı belirtildi.

Kalabalığın dua ve namazının ardından evde bir daha yangın çıkmadığını söyleyen Mehmet Mol, "Allah'a şükür ateşimiz söndü. Hocalarımız Viranşehir'den geldi, dua ettiler, zikir yaptılar. Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok. Ateşimiz söndü" diye konuştu. - ŞANLIURFA

