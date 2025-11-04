Haberler

Nereye gitseler evdeki eşyalar kendi kendine alev alıyor

Nereye gitseler evdeki eşyalar kendi kendine alev alıyor
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 8 kişilik ailenin evi, bilinmeyen nedenlerle alev alıyor. Sığındıkları komşularının da evi yanan aile, dışarı yaşamak zorunda kaldı Olayın kendi başlarına da gelmesinden korkan mahalleli de panik oldu. Aile, şimdi yetkililerden yardım talep bekliyor.

  • Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Maden Mahallesi'nde bir evde nedeni belirlenemeyen yangınlar çıkıyor.
  • 8 kişilik aile evlerini boşaltmak zorunda kaldı ve komşularına sığındı, ancak orada da yangın çıktı.
  • Mahallede yaşayan vatandaşlar korku nedeniyle sabahtan akşama kadar Kur'an-ı Kerim dinliyor.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Maden Mahallesi'ndeki bir evde nedeni henüz belirlenemeyen yangınlar çıkıyor. Gün içerisinde defalarca evindeki eşyaları tutuşan 8 kişilik aile, evlerini boşaltmak zorunda kaldı.

GİTTİKLERİ EV DE YANDI

Dışarı çıkarttıkları eşyaları da aniden tutuşan aile, komşularına sığınmak zorunda kaldı. Gece yatmak için gittikleri evde de yangınların başlaması üzerine dışarıda kalmak zorunda kalan aile, yetkililerden yardım istedi.

MAHALLELİ KORKU İÇİNDE YAŞIYOR

Yaşanan bu ilginç olay mahallede de korku ve paniğe neden oldu. Olayın kendi başlarına da gelmesinden korkan vatandaşlar, sabahtan akşama kadar teypten Kur'an-ı Kerim dinliyor.

"İÇERİ GİREMİYORUZ, HER GİRDİĞİMİZDE BİR YANGIN ÇIKIYOR"

Kendi evleri yandıktan sonra komşularına sığındıklarını ama gece onların evinde de yangın çıktığını söyleyen Mehmet Mol, "Perşembe günü öğleden sonra ateş çıktı. Bir süre sonra dolapta yangın çıktı. Yangından sonra eşyaları dışarı çıkarttık, dışarıdaki eşyalar da yanmaya başladı. Her gün birkaç defa yangın çıkıyor. İçeri giremiyoruz, dışarıda kalmak zorundayız. Komşunun evine gittik, orada da gece yandı. Çok tedirginiz. İçeri giremiyoruz, her girdiğimizde bir yangın çıkıyor" diye konuşarak yetkililerden yardım istedi.

