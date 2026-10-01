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Çevre illerdeki şap vakaları nedeniyle Düzce Mergiç'te hayvan pazarı kapatıldı

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Düzce Mergiç Mahallesi'ndeki hayvan pazarı, çevre illerde görülen şap hastalığı vakaları nedeniyle tedbir amaçlı kapatıldı. Kararın, hastalığın hayvan varlığına ve üreticilere ulaşmasını önlemeye yönelik olduğu, pazarın açılışının gelişmelere göre değerlendirileceği belirtildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Mergiç Mahallesi'nde bununa hayvan pazarı, çevre illerde görülen şap hastalığı vakaları nedeniyle tedbir amacıyla kapatıldı.

Çevre illerde hayvan pazarlarına yönelik alınan tedbirlerin ardından Düzce'de de hayvan pazarının faaliyetlerine geçici olarak ara verildi. Çevre şehirlerde hastalığı görülmesinin ardından alınan kararın, hastalığın Düzce'deki hayvan varlığına ve üreticilere ulaşmasını önlemeye yönelik olduğu belirtildi.

Yetkililerin, üreticileri ve hayvan yetiştiricilerini yaşanabilecek risklere karşı korumak amacıyla tedbir amaçlı kapatma kararı aldığı öğrenildi. Hayvan pazarının ne zaman yeniden açılacağına ilişkin ise gelişmelere göre değerlendirme yapılması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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