Cevizli köyü sakinlerinden yol talebi

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Cevizli köyü sakinleri, tarımsal üretimin yeniden canlanması için yol ve köprü yapılmasını talep etti.

Çukurca'ya bağlı Cevizli köyü Seremezri Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar; çeltik, sebze ve meyvecilik faaliyetlerini sürdürebilmek için yetkililere çağrıda bulundu. Kazan Vadisi yolunun ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta olduğunu belirten köylüler, yolun ilk 8 kilometresinin asfalt olduğunu, geri kalan kısmının ise oldukça kötü durumda bulunduğunu ifade etti. Bölgede yer alan 5 köyün özellikle yaz aylarında geri dönüş yaparak tarımla uğraştığını dile getiren vatandaşlar, ulaşımın zorluğu nedeniyle üretimin sekteye uğradığını söyledi.

Yol güzergahı üzerinde bazı mahallelerde köprü ihtiyacının bulunduğunu vurgulayan köylüler, özellikle Cevizli köyü Seremezri Mahallesi'nde ciddi bir köprü eksikliği olduğunu belirtti. Kaymakama seslenen vatandaşlar, "Eskiden köylerimizde üreticiydik, şimdi şehirde tüketici olduk. Yol ve köprüler yapılırsa yeniden üretime dönebiliriz. Gerekli imkanlar sağlanırsa yüzlerce insan köyüne dönerek eskisi gibi tarım, hayvancılık ve arıcılıkla uğraşmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
