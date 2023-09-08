Çeşme ve Alaçatı'da "Kurtuluş" Coşkusu

Çeşme Belediyesi, 15 Eylül Alaçatı ve 16 Eylül Çeşme'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını büyük bir coşkuyla kutlayacak. Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Candan Erçetin ve Tan Taşçı’nın sahne alacağı etkinliklere tüm vatandaşları davet eden Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, “Gelin Çeşme ve Alaçatı’nın kurtuluşunu hep birlikte kutlayalım, Çeşme tarihinin en görkemli kutlaması olacak” dedi.

Çeşme Belediyesi, 15 Eylül Alaçatı ve 16 Eylül Çeşme'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını büyük bir coşkuyla kutlayacak. Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Candan Erçetin ve Tan Taşçı'nın sahne alacağı etkinliklere tüm vatandaşları davet eden Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Gelin Çeşme ve Alaçatı'nın kurtuluşunu hep birlikte kutlayalım, Çeşme tarihinin en görkemli kutlaması olacak" dedi.

Çeşme ve Alaçatı'nın şanlı zaferinin 101. yılı Çeşme Belediyesi tarafından "Eylül'de Çeşme Başka Güzel" sloganı ile bir dizi etkinlikle kutlanacak.

CANDAN ERÇETİN VE TAN TAŞÇI SAHNE ALACAK

15 Eylül Cuma günü törenlerin ve kortejin ardından saat 21.00'de Alaçatı Amfi Tiyatro'da Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden Candan Erçetin sahne alacak. 16 Eylül Cumartesi günü ise Çeşme Amfi Tiyatro'da Tan Taşçı ile kurtuluş coşkusu zirveye çıkacak.

"AYNI GURUR VE HEYECANLA SONSUZA DEK KUTLAYACAĞIZ"

Şanlı zaferin 101. yılında tüm Çeşmeliler'i bu büyük coşkuyu kutlamaya davet eden Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, aziz şehitlerimize duyduğumuz, sonsuz saygı ve minnetimizi kelimelerle ifade edebilmemiz imkansız. Kemalist devrimler ışığında, laik, çağdaş, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti hedefimize yürüyüşümüzden asla vazgeçmeyeceğiz. Cumhuriyete ve devrimlere sahip çıkarak, kurtuluşumuzu kutlamaya dünya döndükçe devam edeceğiz. Mustafa Kemal'in izinde, bağımsızlık aşkıyla, kurtuluşumuzun coşkusu, bağımsızlık sevdamız yüzyıllar boyunca hiç dinmeyecek. Aynı gurur ve heyecanla sonsuza dek kutlamaya devam edeceğiz. Kurtuluşumuz, özgürlüğümüz, egemenliğimiz kutlu olsun" dedi.

ÇEŞME FESTİVALİ "AKDENİZ" TEMASIYLA GELİYOR

Başkan Oran, 1980'li ve 90'lı yıllara damgasını vuran, Çeşme Festivali'nin "Müzik & Kültür Duraklarıyla" bu yıl 21-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyledi. Büyük sürprizlerle yapılacak olan festivalin bu yılki temasının ise "Akdeniz" olduğunu sözlerine ekledi.